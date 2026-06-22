宮田俊哉（Kis-My-Ft2）番組初出演でMCに大抜擢！浪川大輔とダブルMCで『テレ朝新作アニメフェス～2026夏～』生配信決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

テレビ朝日がアニメファンに贈る豪華生配信イベント『メインキャスト声優大集結！テレ朝新作アニメフェス～2026夏～』の開催が決定し、Kis-My-Ft2の宮田俊哉が出演することが発表された。

■《夏フェス》をテーマにテレ朝新作アニメの声優陣が作品ごとにチームとして集結！

『メインキャスト声優大集結！テレ朝新作アニメフェス～2026夏～』は6月29日よる9：00より《tv asahi animation YouTubeチャンネル》および、《動画、はじめてみましたYouTubeチャンネル》にて生配信される。

テレビ朝日ではこれまで“新作アニメラインナップ発表会”など、さまざまなスタイルの生配信を実施してきたが、今回のテーマは《夏フェス》。テレ朝新作アニメの豪華声優陣が作品ごとにチームとしてズラリ集結する。

2026年10月から放送される『#ゾンビさがしてます』の声優も務め、自他ともに認めるアニメ好きの宮田俊哉（Kis-My-Ft2）が本番組初出演にしてメインMCとして出演。さらに、ダブルMCとしてレジェンド声優の浪川大輔も参戦。『ルパン三世』の石川五ェ門役や『ハイキュー!!』の及川徹役など数々の作品に出演している超人気声優が宮田とどんなMCを繰り広げるのかは必見だ。

今回、初出演、メインMCのオファーを受けて宮田は「僕ですか!?」と驚きを隠せなかった様子。さらに言葉を続け、「本当にありがたいオファーなので、宮田俊哉らしく楽しい放送になったらいいなぁと思います！」と番組への意気込みを語った。

今回は出演声優陣が豪華な顔ぶれとなっており、その点については「はじめましての方が沢山いらっしゃるのでドキドキですが、レジェンドMC浪川師匠に頼りながら素敵な放送にしたいと思います！」と声優陣に対する緊張感を滲ませつつも、ダブルMCを務める声優・浪川との生放送ならではの掛け合いを楽しみにしている様子を窺わせた。

地上波とは違いYouTubeならではの企画も満載。多数の人気声優だけでなく人気キャラクターも登場。この生放送で解禁される情報も多く、アニメファンには見逃せない内容となっている。

■宮田俊哉 コメント

Q.今回、番組のメインMCに就任されてお気持ちを聞かせてください。

宮田：僕ですか!? と率直に驚きました！ 本当にありがたいオファーなので、宮田俊哉らしく楽しい放送になったらいいなぁと思います！そして！ この番組を盛り上げて、テレ朝アニメがさらに盛り上がるように精一杯頑張ります！

Q.今回は超豪華声優が揃いますが、どんな生放送になりそうですか？

宮田：はじめましての方が沢山いらっしゃるのでドキドキですが、レジェンドMC浪川師匠に頼りながら素敵な放送にしたいと思います！

■番組情報

『メインキャスト声優大集結！テレ朝新作アニメフェス～2026夏～』

2026年6月29日(月)よる9:00～

メインMC：宮田俊哉（Kis-My-Ft2）

レジェンドMC：浪川大輔

ゲスト：

『天幕のジャードゥーガル』関根明良・小清水亜美

『片田舎のおっさん、剣聖になるII』平田広明・広瀬ゆうき

『#ゾンビさがしてます』根本京里・Lynn・宮田俊哉（MC兼務）

『貸した魔力は【リボ払い】で強制徴収』川島零士・加藤英美里

『あかね噺』 永瀬アンナ・高橋李依

『コウペンちゃん』コウペンちゃん

『しろたん』しろたん

VTRゲスト：

『「きみを愛する気はない」と言った次期公爵様がなぜか溺愛してきます』石川由依

『魔法騎士レイアース』佐倉綾音・大久保瑠美・高橋李依

アシスタントMC：鈴木新彩（テレビ朝日アナウンサー）