「まるで練習試合。誇りも傷ついた」森保ジャパンに惨敗で敗退決定のチュニジア　母国紙は怒りの酷評「日本の餌食でしかなかった」【W杯】

試合後のチュニジアイレブン。その顔は一様に暗く、疲弊しきっていた(C)Getty Images

やはり立て直しは図れなかった。

現地時間6月20日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）のグループFの第2戦で、チュニジア代表は日本代表に0-4で敗北。初戦からの連敗を喫して、グループ敗退が決まった。

【動画】チュニジアを引き裂いた2戦連発！ 鎌田大地の先制ゴールシーン

自信に満ち満ちたサムライたちを前に全く歯が立たなかった。1-5で敗れた初戦直後の15日に今年1月に招聘したばかりだったサブリ・ラムーシ監督を電撃的に更迭。W杯での指揮経験を持つエルヴェ・ルナール監督に再建を託したチュニジアだったが、準備期間はあまりに不足していた。

5バック気味の3バックシステムでがっちりと守りに入ったこの試合も、立ち上がりの4分に鎌田大地のゴールであっさりとブロックをこじ開けられると、守備陣は瓦解。31分に上田綺世に強烈なミドルシュートを決められ、後半も68分に伊東純也、83分に上田に得点を献上。日本のゴールラッシュに打ちのめされたチュニジアイレブンは反撃に出る力もなく、圧倒されたまま0-4で敗れた。

枠内シュートが「0」で、ゴール期待値もわずか0.05%に終わり、「負けるべくして負けた」と言っても過言ではないチュニジア。日本に地力の差を示された彼らの戦いぶりを、国内メディアは酷評する。日刊紙『Assabah News』は「恥ずべき、屈辱的なパフォーマンスだった」と総括。その上で「ルナール監督の招聘に加え、コーチングスタッフも刷新したが、何も変わらなかった」と嘆き節が止まらなかった。