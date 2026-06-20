酒豪で知られる大物芸人が、孫とのエピソードを明かしスタジオの千鳥（大悟・ノブ）を大爆笑させる一幕があった。

【映像】千鳥・大悟＆大物芸人の飲み会写真

6月16日放送の『相席食堂』で、熊本県八代市にやって来たのは、以前の放送でペットボトルを手に「肝臓を水で洗う」という名言を残した大の酒好き・玉袋筋太郎。千鳥も“筋兄”と親しみを込めて呼ぶ大先輩の登場に大喜びするが、熊本に前乗りして楽しい夜を過ごした玉袋は、オープニングからまさかの二日酔い姿を見せる。

その後、九州の新鮮な魚介が味わえる地元の居酒屋へと向かった玉袋。生ビールを前に満面の笑みを浮かべ、のんべえモードが全開に。そんな中、玉袋は自身の孫にまつわる驚きのエピソードを切り出した。孫が3歳ぐらいの時に一緒にテレビを見ていた際、画面にビールのCMが流れたという。すると孫は、画面に映し出されたビールの缶を指さし、「じいじ」と言い放ったのだという。

この常識破りな孫の行動に、千鳥の2人は大爆笑。大悟は「これはすごい！」「こんなエピソードは、わしには多分できないね、さすがに」と脱帽した。さらに「缶見て『じいじ』は、常に持ってるってことやもんね？」と、孫の脳内に焼き付いた玉袋の強烈な日常の姿を推測し、笑いをさらに増幅させた。

VTRが再開されると、玉袋は「俺、ビールだと思われてんだよな、孫に」としみじみと語り、酒好き冥利に尽きる最強ののんべえエピソードに、スタジオの千鳥も最後まで爆笑が止まらなかった。