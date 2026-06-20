SKE48の14期生、飯田ゆら（13）、池田有沙（14）、竹下茉莉花（20）、中尾楓華（19）、矢島凪（17）が19日、愛知県・SKE48劇場でお披露目された。

「SKE48 14期研究生入社式〜厳正な選考の結果、採用とさせていただくことに決定いたしました〜」と題したステージで、それぞれ特技を披露した。飯田はこれまでに何度も表彰を受けるほど硬筆が得意で、表彰状と多くのメダルを持参。池田は魚をさばけると刺し身の写真を映し、大声と一発芸を、矢島はアヒルのまねとオーボエの演奏、竹下はバイト先で習得したもんじゃ焼きの技をエアで、中尾はクラリネットで中日ドラゴンズの応援歌を演奏し、劇場を沸かせた。

さらに、グループの代表曲「パレオはエメラルド」「片想いFinally」をパフォーマンスした。竹下は「ファンの皆さまのうわさは聞いていたんですが、実際に目の前でコールいただいて、本当にうれしかったです。ありがとうございます！」と感激のコメントを残した。

14期生コメントは以下の通り。

・飯田ゆら（いいだ・ゆら）愛知県出身・13歳

「愛知県出身の13歳、ゆらゆらこと飯田ゆらです！

オーディションに合格出来て本当にうれしいです！たくさんの方に『あっ！あの子何か気になるな』、『あっ！あの子から元気もらえたな』、そんなふうに思ってもらえるように、名前を覚えてもらえるように、最年少おチビパワー全開！全力で頑張ります！！これからの成長をずーっと見守っていてくださいハート」

・池田有沙（いけだ・ありさ）愛知県出身・14歳

「中学3年生14歳、ありたんこと池田有沙です！魚さばけます！バスケ出来ます！好奇心旺盛で、なんでもやってみるチャレンジ精神あります！！誰かの自慢の推しになって、笑顔や癒やし、感動を与えられるアイドルになれるよう、毎日頑張ります！」

・竹下茉莉花（たけした・まりか）大阪府出身・20歳

「大阪府出身、イナズマイレブンが大好きな14期最年長の20歳、竹下茉莉花です！まだまだ未熟で至らない所ばかりですが、SKE48のファンの皆様に加入してくれて良かったと思っていただけるよう、精いっぱい頑張ります！よろしくお願いいたします！」

・中尾楓華（なかお・ふうか）愛知県出身・19歳

「愛知県出身、19歳の中尾楓華です！高校3年間は吹奏楽部でクラリネットを演奏していました。また、勉強途中ではありますが、古文を読むことも得意です！最近の趣味は散歩をすることです。他にもお笑い鑑賞や野球観戦などが好きです！第一印象ではおとなしそうと言われることが多いのですが、実はよくしゃべります！先輩方がつないできてくださった魅力を大切に受け継ぎながら、現在応援してくださっている皆さんはもちろん、私と同じ世代の方々にもSKE48の魅力を届けていきたいです。私自身が今のSKE48を知るきっかけのひとりになれるよう、たくさんの方に愛される存在を目指して精いっぱい頑張ります。これからよろしくお願いします！」

・矢島凪（やじま・なぎ）愛知県出身・17歳

「愛知県出身17歳、高校3年生の矢島凪です！趣味は読書とアイドル鑑賞、食べること、音楽を聴くこと、演奏することです！吹奏楽をずっとやっていて、オーボエが得意です！ピアノもできます！周りの人いわく、ギャップがあるところもあるらしいです…！SKE48に必要不可欠なメンバーとなって、たくさんの人を笑顔にさせちゃいたいです！まだまだ未熟者ですが、精いっぱい努力してまいりますのでよろしくお願いします！」