渡辺美奈代、“プリンセスのような”ドレス姿に反響続々
歌手でタレントの渡辺美奈代が18日、オフィシャルブログを更新。まるでプリンセスのようなドレス姿を公開し、ファンを魅了している。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
この日、渡辺はブログを更新すると「本日の衣装」と切り出し、「グリーンのドレスを着ました！」と報告。明るい自然光が差し込む中、爽やかなミントグリーンを基調とし、白や淡いピンク、クリーム色などの花のモチーフが散りばめられ、立体感のあるフリルが幾重にも重なる華やかでボリューム感のあるロングドレスに身を包んだ姿を公開。アップスタイルを取り入れたハーフアップのヘアアレンジに上品なアクセサリーを合わせ、エレガントな雰囲気を演出。
ドレスの前後のシルエットも公開され、ふんわりと広がるトレーンや繊細な装飾が際立っている。
まるで花々をまとったかのような幻想的な装い、渡辺の変わらぬ美しさと華やかな存在感に、ファンから「とても素敵」「優しいお色のドレス」「髪の毛もきれい」「私達の美奈代姫」「素敵で最高に綺麗」「とっても…お綺麗」「マーメイドみたい」「感動しました」「うわぁ〜花嫁さんみたい」「凄っ」「メチャ素敵なドレス」などの声が寄せられている。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
ドレスの前後のシルエットも公開され、ふんわりと広がるトレーンや繊細な装飾が際立っている。
まるで花々をまとったかのような幻想的な装い、渡辺の変わらぬ美しさと華やかな存在感に、ファンから「とても素敵」「優しいお色のドレス」「髪の毛もきれい」「私達の美奈代姫」「素敵で最高に綺麗」「とっても…お綺麗」「マーメイドみたい」「感動しました」「うわぁ〜花嫁さんみたい」「凄っ」「メチャ素敵なドレス」などの声が寄せられている。