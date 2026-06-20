2026年6月17日（日本時間）、アムステルダムで国賓として歓迎式典に臨まれた天皇皇后両陛下。ダム広場で行われた式典で、天皇陛下は淡いラベンダーカラーのネクタイを選ばれ、雅子さまは淡いブルーのセットアップをお召しになった。近いトーンでまとめられた装いは、並んだ際に自然な統一感を生み出していた。

【写真】雅子さま、晩さん会でお召しになったゴージャスな”ゴールドドレス”姿など

全身を同じ色で揃えなくても、雅子さまのように相手のネクタイや小物と色味をさりげなく合わせるだけで、上品でまとまりのある印象を演出できる。

また、ウィレム・アレキサンダー国王の赤いネクタイ、マキシマ王妃の白いアイテムに加え、天皇陛下の赤みと青みを感じさせるラベンダーカラーのネクタイ、雅子さまのブルーの装いという色合わせについて、ネットでは「トリコロールカラーを意識されたのでは」、「話し合って決められた？」などの声も上がった。

昼の歓迎式典で見せた淡いブルーの装いから一転、夜の晩餐会では、ゴールドの花柄が印象的なブルーのドレスを選ばれた雅子さま。一方、マキシマ王妃は透け感のあるゴールドのドレスをお召しになっていた。

晩餐会での装いについても反響が寄せられ、「ゴールドのマキシマ王妃と雅子さまのリンクが素敵」などの声が上がったほか、雅子さまが第三のティアラをお召しになったことも注目を集め、「良くお似合い」、「素敵なデザイン！」など賞賛の声もみられた。

晩餐会でマキシマ王妃が着用していたのは「スチュアート・ティアラ」とみられ、ネットでは「ティアラがすごく豪華」、「約40カラットのダイヤモンドが使われているティアラだそう」、「天皇皇后両陛下のために選んだのではないか」などといった声も見られ、注目を集めた。

歓迎式典では国旗カラーを思わせると話題になったコーディネートを、晩餐会ではゴールドで華やかさをリンクさせた装いを披露したマキシマ王妃と雅子さま。ファッションからも両国の友好関係を感じさせる一日となった。