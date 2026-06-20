栄光の投手王国が、見る影もなく崩れている。米老舗誌「スポーツ・イラストレイテッド」の電子版「ＯＮ ＳＩ」は１９日（日本時間同日）、アストロズ投手陣の惨状を特集した。７６試合を終えた１８日（同１９日）時点でチームは３５勝４１敗のア・リーグ西地区４位。首位マリナーズとは４ゲーム差で、まだ数字上は優勝争いから完全に脱落したわけではない。だが、かつての看板だった投手力はすでに見る影もない。チーム防御率４・８７はメジャー３０球団中２８位。２０２２年の世界一を支えた「投手王国」の面影は、完全に色あせている。

中でも厳しい視線を浴びているのが、今季から加入した今井達也投手（２８）だ。昨季は西武で１０勝５敗、防御率１・９２、ＷＨＩＰ０・８９と圧巻の数字を残し、海を渡った右腕。アストロズでも先発ローテ再建の切り札として期待されたはずだった。ところが現実は９先発で３勝３敗、防御率６・４３、３５回で２５自責点、ＷＨＩＰ１・５１。直近７試合に限れば防御率７・０９まで悪化している。１２日（日本時間１３日）のロイヤルズ戦では、敵地でわずか２／３回を投げて５自責点。大型補強のはずが、今やローテ崩壊の象徴としてやり玉に挙げられている。

もちろん、今井だけが炎上しているわけではない。先発陣はマイク・バロウズ投手（２６）が防御率５・８６、ランス・マキュラーズ投手（３２）が同６・８６と軒並み苦戦。一方でスペンサー・アリゲッティ投手（２６）は同２・５７、ピーター・ランバート投手（２９）は同３・２３と踏ん張っており、明暗はくっきり分かれている。だからこそ、期待値の高かった今井の不振は余計に重い。

打線も７６試合で３４４得点にとどまり、投壊を覆い隠すだけの破壊力はない。ジョシュ・ヘイダー投手（３２）が故障者リストから戻り、ハンター・ブラウン投手（２７）も１６日（同１７日）に復帰したとはいえ、失った星を一気に取り返せる保証はどこにもない。８月３日（同４日）のトレード期限まで約６週間。ダナ・ブラウンＧＭが補強で延命を図るのか、それとも現実を直視して売り手に回るのか。自慢の防御率を失った名門で、今井の背負う重圧はさらに増している。１９日（同２０日）の本拠地ガーディアンズ戦で今季１０度目の先発マウンドに立つ日本人ルーキー右腕は今後、結果を出し続けてばん回していくしかない。