この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ティンカノランド」のティンカノが、「【アフター万博速報】ミャクミャクが参加！抽選当たるか！6/19」を公開した。

動画では、アフター万博の最新イベント情報を速報形式で紹介。ミャクミャクが登場する注目企画や、限定イベントの情報が一気にチェックできる内容となっている。

関東・関西で展開される公式ポップアップストアでは、話題の“ブラックミャクミャク”関連企画も登場予定。
さらに、事前予約が必要なコンテンツもあり、早めの準備がカギとなりそうだ。

中でも注目は、ミズノの万博コラボシューズ購入者限定のオフ会。
抽選制で、ミャクミャクの登場や特別プログラムも予定されているという。

そのほかにも、国内外の文化を楽しめるイベントが多数紹介されており、アフター万博の盛り上がりはまだまだ続きそうだ。

どのイベントに行くべきか、どう参加するのか--
気になる人は動画でチェックしておきたい。

抽選や事前予約が必要なものも多いため、出遅れ注意！！

YouTubeの動画内容

00:00

EXPO2025オフィシャルポップアップストアが川崎と大阪にオープン
01:43

ヘルスケア総合イベント「WHX Osaka」大阪パビリオンの出展情報
03:45

ミャクミャクも参加！ミズノコラボシューズの特別オフ会
05:51

東京で開催！エジプト民族舞踊の夕べ
07:18

マレーシアビュッフェ＆ネパール料理の体験イベント

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