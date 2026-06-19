【万博速報】公式ストア追加オープン＆ミャクミャク参加のオフ会も！最新イベント情報まとめ
YouTubeチャンネル「ティンカノランド」のティンカノが、「【アフター万博速報】ミャクミャクが参加！抽選当たるか！6/19」を公開した。
動画では、アフター万博の最新イベント情報を速報形式で紹介。ミャクミャクが登場する注目企画や、限定イベントの情報が一気にチェックできる内容となっている。
関東・関西で展開される公式ポップアップストアでは、話題の“ブラックミャクミャク”関連企画も登場予定。
さらに、事前予約が必要なコンテンツもあり、早めの準備がカギとなりそうだ。
中でも注目は、ミズノの万博コラボシューズ購入者限定のオフ会。
抽選制で、ミャクミャクの登場や特別プログラムも予定されているという。
そのほかにも、国内外の文化を楽しめるイベントが多数紹介されており、アフター万博の盛り上がりはまだまだ続きそうだ。
どのイベントに行くべきか、どう参加するのか--
気になる人は動画でチェックしておきたい。
抽選や事前予約が必要なものも多いため、出遅れ注意！！
動画では、アフター万博の最新イベント情報を速報形式で紹介。ミャクミャクが登場する注目企画や、限定イベントの情報が一気にチェックできる内容となっている。
関東・関西で展開される公式ポップアップストアでは、話題の“ブラックミャクミャク”関連企画も登場予定。
さらに、事前予約が必要なコンテンツもあり、早めの準備がカギとなりそうだ。
中でも注目は、ミズノの万博コラボシューズ購入者限定のオフ会。
抽選制で、ミャクミャクの登場や特別プログラムも予定されているという。
そのほかにも、国内外の文化を楽しめるイベントが多数紹介されており、アフター万博の盛り上がりはまだまだ続きそうだ。
どのイベントに行くべきか、どう参加するのか--
気になる人は動画でチェックしておきたい。
抽選や事前予約が必要なものも多いため、出遅れ注意！！
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