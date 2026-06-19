この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ティンカノランド」のティンカノが、「【アフター万博速報】ミャクミャクが参加！抽選当たるか！6/19」を公開した。



動画では、アフター万博の最新イベント情報を速報形式で紹介。ミャクミャクが登場する注目企画や、限定イベントの情報が一気にチェックできる内容となっている。



関東・関西で展開される公式ポップアップストアでは、話題の“ブラックミャクミャク”関連企画も登場予定。

さらに、事前予約が必要なコンテンツもあり、早めの準備がカギとなりそうだ。



中でも注目は、ミズノの万博コラボシューズ購入者限定のオフ会。

抽選制で、ミャクミャクの登場や特別プログラムも予定されているという。



そのほかにも、国内外の文化を楽しめるイベントが多数紹介されており、アフター万博の盛り上がりはまだまだ続きそうだ。



どのイベントに行くべきか、どう参加するのか--

気になる人は動画でチェックしておきたい。



抽選や事前予約が必要なものも多いため、出遅れ注意！！