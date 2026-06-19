横浜アリーナ、終演後のトイレ利用について声明「運用の改善を図ってまいります」【全文】
横浜アリーナは19日、公式サイトを更新。「トイレのご利用につきまして」と題した声明を発表した。
【画像】パシフィコ横浜「国立大ホール」大規模改修へ
15日には公式サイトに「横浜アリーナよりご来場者の皆さまへ〜ご来場の際のマナー向上について〜」と題した書面を掲載。
その中では「無断立ち入り、路上での滞留、ポイ捨等の禁止」「近隣施設のトイレ利用禁止」「公共交通機関のご利用のお願い」の3点を伝え、「その他、イベントにより主催者様・会場より、ご来場に際してのお願いをさせていただく場合がありますので、ご協力をお願いいたします。一人ひとりがルールを守って、楽しい思い出を残しましょう！ご協力、よろしくお願いいたします」と呼びかけていた。
この日の声明では、この発表を受けた反響について触れ「これまで横浜アリーナでは、来場者の皆様にトイレをできるだけ快適にご利用いただけるよう、改修工事による個室の増設を図るとともに、運用においてもイベントに応じた男女トイレの振り替えやトイレ内の動線の見直しなどの取り組みを実施してまいりましたそのような中で、来場者の皆様に安全かつ速やかにご退場いただくために、終演後にトイレをご利用いただけない、または利用しづらい状況が生じたことを認識しております」と紹介。
続けて「今回、多くの皆様から頂きました貴重なご意見を踏まえ、イベント終了時にご来場者の皆様の安全な退出動線を確保しつつ、終演後も横浜アリーナのトイレをご利用いただけるよう、主催者様と連携しながら運用の改善を図ってまいります」とした。
■全文
トイレのご利用につきまして
平素より横浜アリーナをご利用賜ります皆さま、ならびに地域の皆さまをはじめ、当会場の運営をお支えいただいておりますすべての方々に、謹んで厚く御礼申し上げます。
今回、従前からホームページなどに掲載しておりました「ご来場の皆さまへ 〜ご来場の際のマナー向上について〜」を改めて周知させていただいたところ、トイレのご利用に関して多くのご意見をいただきました。
これまで横浜アリーナでは、来場者の皆様にトイレをできるだけ快適にご利用いただけるよう、改修工事による個室の増設を図るとともに、運用においてもイベントに応じた男女トイレの振り替えやトイレ内の動線の見直しなどの取り組みを実施してまいりました。
そのような中で、来場者の皆様に安全かつ速やかにご退場いただくために、終演後にトイレをご利用いただけない、または利用しづらい状況が生じたことを認識しております。
今回、多くの皆様から頂きました貴重なご意見を踏まえ、イベント終了時にご来場者の皆様の安全な退出動線を確保しつつ、終演後も横浜アリーナのトイレをご利用いただけるよう、主催者様と連携しながら運用の改善を図ってまいります。
今後も皆様に安心、安全に横浜アリーナでのイベントを楽しんでいただけるように取り組んでまいります。ご来場の皆様にも、ルールを守って楽しい思い出を残していただければと考えております。
何卒、ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。
2026 年6月19日（株）横浜アリーナ
【画像】パシフィコ横浜「国立大ホール」大規模改修へ
15日には公式サイトに「横浜アリーナよりご来場者の皆さまへ〜ご来場の際のマナー向上について〜」と題した書面を掲載。
その中では「無断立ち入り、路上での滞留、ポイ捨等の禁止」「近隣施設のトイレ利用禁止」「公共交通機関のご利用のお願い」の3点を伝え、「その他、イベントにより主催者様・会場より、ご来場に際してのお願いをさせていただく場合がありますので、ご協力をお願いいたします。一人ひとりがルールを守って、楽しい思い出を残しましょう！ご協力、よろしくお願いいたします」と呼びかけていた。
続けて「今回、多くの皆様から頂きました貴重なご意見を踏まえ、イベント終了時にご来場者の皆様の安全な退出動線を確保しつつ、終演後も横浜アリーナのトイレをご利用いただけるよう、主催者様と連携しながら運用の改善を図ってまいります」とした。
■全文
トイレのご利用につきまして
平素より横浜アリーナをご利用賜ります皆さま、ならびに地域の皆さまをはじめ、当会場の運営をお支えいただいておりますすべての方々に、謹んで厚く御礼申し上げます。
今回、従前からホームページなどに掲載しておりました「ご来場の皆さまへ 〜ご来場の際のマナー向上について〜」を改めて周知させていただいたところ、トイレのご利用に関して多くのご意見をいただきました。
これまで横浜アリーナでは、来場者の皆様にトイレをできるだけ快適にご利用いただけるよう、改修工事による個室の増設を図るとともに、運用においてもイベントに応じた男女トイレの振り替えやトイレ内の動線の見直しなどの取り組みを実施してまいりました。
そのような中で、来場者の皆様に安全かつ速やかにご退場いただくために、終演後にトイレをご利用いただけない、または利用しづらい状況が生じたことを認識しております。
今回、多くの皆様から頂きました貴重なご意見を踏まえ、イベント終了時にご来場者の皆様の安全な退出動線を確保しつつ、終演後も横浜アリーナのトイレをご利用いただけるよう、主催者様と連携しながら運用の改善を図ってまいります。
今後も皆様に安心、安全に横浜アリーナでのイベントを楽しんでいただけるように取り組んでまいります。ご来場の皆様にも、ルールを守って楽しい思い出を残していただければと考えております。
何卒、ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。
2026 年6月19日（株）横浜アリーナ