１９日午前１１時ごろ、東京都北区滝野川１丁目にある区立滝野川第三小から火が出ていると１１９番があった。消防や警察によると、同校に通う約３４０人全員の避難が確認されたが、４人が現場から逃げ遅れ、煙を吸うなどして計９人がけがを負った。

火元は４階にある音楽室とみられ、３階の教室まで広範囲に燃え移っていた。同校に通う児童は「音楽室にはストーブがあって、それ以外には（出火の原因になる物は）ない。火災報知機の音が鳴る前に少しだけ息がしづらいなと思っていました」と話しており、児童が校庭に避難を終えた後には「ボンボンボン」と３回ほど爆発音がしたという。

２人の子どもが小学校に通っている３０代の女性は自宅から火災の様子を見ており、「教室の天井から燃えている物が落ちていくのが見えた。消防隊員の人たちが『絶対に助けるから！』って声をかけているのが聞こえました」という。児童はハンカチで口を覆い、煙を吸わないようにかがみながら避難。窓の外にある通路を通り、火が及んでいない３階へと移動し、校庭に向かった。

同女性の子どもによると、火の中を１人の教師が走り回り、逃げ遅れた児童がいないかを確認していたようで、女性は「日頃の訓練とか、そういうの（先生の尽力）があったから早く避難が完了したのかなと思います」と涙ながらに話していた。午後１時にはほとんどの児童が親と合流できたという。

火災があった小学校はＪＲ王子駅から約５００メートルの住宅街にあり、近隣住民によると火災が起こることはほとんど無いという。