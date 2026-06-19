6月18日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）では、豪雨をもたらす「大気の川」について取り上げた。

番組ではまず読売新聞の記事を紹介。

「大気の川」とは、日本列島上空に大量の水蒸気が流れ込み、豪雨をもたらすもの。

筑波大などの研究チームによると、この「大気の川」の流量が、1981年以降に約8％増加したという。

地球温暖化の影響で、上空の水蒸気量は増加。大気の川の影響は、今後も強まっていく見通しらしい。

大竹まこと「アマゾン川の流量の2倍だって？ それで日本にどんどん雨が降ってるって状況なわけ？」

砂山アナ「そうです。それが豪雨災害をもたらしている可能性が非常に高いと」

青木理「（記事では）九州大の先生が、『上空に広がる大気の川と、局地的な豪雨の関係性を調べれば減災に貢献できる』と語っていますね」

また話題は、閉幕したばかりの「G7サミット」にも及んだ。

気候変動や地球温暖化は、主要議題に入らなかった。

青木「中長期的に考えると、温暖化対策って本当にちゃんとやらないと……僕や大竹さんのようなジジイはいいけど（笑）、次の世代の人たちのことも考えたら急務だと、改めて思いますよね」