タレントのSHELLY（42）が19日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。元アスリートの飲みっぷりを“暴露”した。

同番組では、元サッカー女子日本代表のエースで、2011年のW杯優勝メンバーの澤穂希さんと共演。15年前の番組共演をきっかけに仲良くなり、プライベートでは「サワちゃん」と呼んでいることを明かしたSHELLY。澤さんは2011年に国民栄誉賞も受賞しているだけに、「お前が」と自虐的に自身を指さして笑わせながら、「サワちゃんは誰に対しても同じ」とその人柄に触れた。

そして「めちゃくちゃお偉いさんに話してるフラットな時と、凄い若い後輩とかに話してる時もまったく同じ態度」といい、「そこが凄くかっこいい」と絶賛。「ある意味、普段飲んでる時は、世界で日本を背負って戦ってる人とは思えない。結構一緒に飲んだりするんですけど、そういう感じはまったくない」と明かした。

そのためMCの「ハライチ」澤部佑が「酔うんですか？」と聞くと、澤さんは「あんまり。最近はそこまで飲めない」と否定したが、SHELLYは「強い。さすがアスリートですねっていう飲み方」とニヤリ。澤さんは笑顔で「その言葉をそのまま返すね」と応じていた。