《すごいげっそりしてる…》

《ほんまにやつれてるやん》

《手までやせ細って》

X上で“激痩せぶり”に反響が集まったのは俳優の菅田将暉（33）。 NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で竹中半兵衛を演じ、6月14日の放送で最期が描かれた。

「病気を患う半兵衛を演じるため、菅田さんは減量して撮影に臨んだといいます。げっそりとした顔つきだけでなく、手まで痩せたように見える体当たりぶりに視聴者から驚嘆の声が上がりました」（スポーツ紙記者）

俳優業で高評価を受けるいっぽう、6月13日に開催されたMUSIC AWARDS JAPAN2026（MAJ）の授賞式での司会ぶりにも注目が集まった。

「MAJは2025年からスタートした国内最大規模の音楽賞。菅田さんは2年連続で司会を務めました。司会進行をそつなくこなすだけでなく、咄嗟のアドリブも見事。次のパフォーマンスに移るまで少し時間がかかったとき、ちょうど近くにいたMrs. GREEN APPLEと並び、『少しだけ僕とミセスさんの4ショットをご覧ください』と言って会場を和ませたりしていました」（音楽関係者）

実は、菅田の司会ぶりは芸能関係者の間では昨年から話題になっていたという。

「昨年のMAJにはNHKの『紅白歌合戦』の制作関係者も来場していたといい、“菅田将暉の司会はいい！”と評価されていました。2年連続で安定した司会進行を務めたことで、その技量は十分に信頼できるもの。『紅白』では毎年司会の選考にかなり頭を悩ませているようですが、“菅田さんなら”と、司会候補として名前が上がっているといいます」（前出・音楽関係者）

大河での好演も光るだけに、話題性はばっちり。大みそかに菅田の司会が見られるかもーー。