6月17日、歌手の中森明菜がInstagramを更新。公開した最新ビジュアルが話題となっている。

「中森さんは7月1日にリリースされる10年ぶりのシングル楽曲『ごめんと、すきと、』のミュージックビデオの一部を投稿しました。中森さんはベージュと白という、落ち着いた組み合わせのドレス姿で、おだやかな笑顔も見せています。透明感が際立つビジュアルとなっていました」（スポーツ紙記者）

その姿に、Xでも称賛の声が多く聞かれる。

《明菜さんどんどん元気になってきてて嬉しい》

《明菜ちゃんまるで妖精みたい吸い込まれるように綺麗》

《何度見ても、穏やかな笑顔に心がときめきます 妖精とか、透明感といった言葉すら超越した美しさ 素敵です》

音楽ライターが語る。

「中森さんは、長く体調不良が続き、2010年から2013年、2018年から2022年にかけて活動を休止しています。背景には、長年の活動による疲労の蓄積があったとされています。その後は個人事務所を設立し、活動を再開しており、2025年12月には8年ぶりのディナーショー開催が話題となりましたが、普通席でも9万円という高額の料金も注目を集めました。それでもファンにとっては、生身の中森さんを見られるまたとない機会であり、待望のイベントとなりました。往年の歌声も健在だったと伝えられています」

もともと中森は“こびないアイドル”として知られ、孤高の存在でもあった。

「中森さんは1982年デビューですが、同期には小泉今日子さんや、早見優さんなどがいます。中森さんは同世代のアイドルと比べてタイプが異なる、不良っぽさと大人びた雰囲気を持ち合わせていました。その分、さまざまな苦悩も抱えていたようで、メンタル面の不調もたびたび取りざたされてきました。波乱万丈の人生を送ってきたため、ファンとしても今回見せた天使のような姿に安堵しているのではないでしょうか」（同前）

7月からは東京・名古屋・大阪の3都市をめぐる20年ぶりのライブツアー「AKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2026」も予定されている。“完全復活”を遂げた中森の歌声とパフォーマンスに期待したいところだ。