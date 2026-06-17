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ケルヒャーは、「カーペットリンスクリーナー SE2 Spot Care」を11％オフの23,800円（税込）で販売しています。

【Amazon.co.jp限定】ケルヒャー(Karcher) カーペットリンスクリーナー SE2 Spot Care 家庭用 パワフル吸引力 システムクリーニング機能 コンパクト/電動 電源コード式 スプレーヘッド付属 専用洗浄剤付属/車 ソファ カーペット マットレス ペット用品 ぬいぐるみ 染み抜き 食べこぼし 1.081-423.0 KÄRCHER \23,800 （2026/06/16 11:49時点 | Amazon調べ） Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

諦めていた汚れやニオイをスッキリ解消するコンパクトクリーナー

↑ケルヒャーの「カーペットリンスクリーナー SE2 Spot Care」

カーペットリンスクリーナー SE2 Spot Careは、普段洗えないソファやラグ、車のシートなどの布製品に付いた汚れを、狙った場所だけ手軽にお手入れできるカーペットリンスクリーナー。

洗浄水をスプレーしながら同時に吸引することで、食べこぼしや飲みこぼし、ペットの汚れなどを繊維の奥から洗い流します。業務用の技術を活かしたパワフルな吸引力により、残留水分が少なく、速乾性に優れているのが特徴です。

本モデルには、先端にブラシが付いた「スポットノズル」と「専用洗浄剤」が付属。こびりついた皮脂汚れやシミも、ブラシでこすり洗いしながらより効果的に落とすことができ、気になるニオイの元もしっかりとケアできるとうたいます。

また、気になったときにサッと取り出せるコンパクトな設計も魅力。本体にはホースやアクセサリーをまとめて収納できるため、置き場所にも困りません。本体内部に汚れが残りにくい「システムクリーニング機能」も採用されており、後片付けの簡単さや衛生面にも配慮されているとのことです。

小さなお子さんやペットのいるご家庭に大活躍間違いなしの頼れるクリーナー。お買い得なこのタイミングに、ぜひチェックしてください！

ケルヒャーのカーペットクリーナーがAmazonでオトク！

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