55歳の女性タレントが明かした今後の仕事にまつわる“願い事”に、スタジオの有吉弘行がツッコミを入れる場面があった。

【映像】55歳女性タレントの“温泉ロケ”姿

6月12日に放送された『マツコ＆有吉 かりそめ天国』（テレビ朝日系）では、5月に55歳の誕生日を迎えたオアシズ・大久保佳代子が、料理人が美味しさを追求するあまり尋常ではない努力をしている「手間暇かけすぎグルメ」を調査するロケ企画が放送された。

1軒目の町中華を訪問し終え、埼玉県から東京・新宿に移動した大久保は、「芸能の神様か。ここ（道路）からだけど、手を合わせておいていいですかね？」と、花園神社の前で足を止める。

そして、祈り始めたかと思いきや、「今後、年3回の温泉ロケと、東海地方のレギュラー2、エッセイ1、くらいのペースで100歳まで働けますように」という願いを口にした。

さらに、「（願い事は）具体的にね。そんな欲張ったことは言ってないし。ただ、『100歳まで』っていうのがちょっと欲張っちゃいましたけど」と小ボケをかますと、スタジオの有吉はすかさず「絶対叶えさせない！」「（欲張ったこと）言ってる！」と、愛のあるツッコミを入れていた。（『マツコ＆有吉 かりそめ天国』より）