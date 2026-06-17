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BANK ACADEMY / バンクアカデミーが、「【緊急】ゴールドが－25％急落…今が買い時？僕は100万円追加投資します」と題した動画を公開した。動画では、年初来最安値を更新したゴールドの相場動向について解説し、下落局面における自身の具体的な投資戦略を明かしている。



動画の冒頭で、ゴールドがピーク時から25%急落し、年初来の最安値を更新したことが報告された。この急落の背景には、米国とイランの緊張再燃に伴う原油価格の上昇があると説明。インフレの再燃が警戒される中で、米FRBの利上げ観測が強まったことが大きな要因となっている。高金利が継続すると、利息のつかないゴールドよりも債券や預金といった金融商品の魅力が相対的に高まるため、結果としてゴールドに売り圧力がかかっていると分析した。



このような相場環境の中、今年からゴールドを毎月3万円ずつ積み立てているという配信者は、3月の大幅下落時に実施した100万円の投資に続き、今回の下落でも追加投資を決断した。現在、3万円程度の含み損を抱えている状態ではあるものの、「-25%下落したら買う」という自身のマイルールに従い、今回新たに100万円を投資したと明かした。



さらに、今後の見通しとして、2026年後半にかけて米金利の高止まりが影響し、価格が一段と下落する可能性にも言及している。これに備え、手元に200万円の余裕資金を残しており、「次は-40%、-50%まで下がったら段階的に追加投資する予定です」と、徹底したリスク管理の姿勢を見せた。感情を排除して機械的に投資を行う戦略の重要性を提示する内容となっており、相場変動に一喜一憂しない冷静な運用方針が示されている。