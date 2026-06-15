

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した谷田ラナ





絶賛放送中の特撮ドラマ『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』に高鳴寿役として出演中。『Popteen』の専属モデルも務めるなどビジュレベルMAXの若手女優・谷田ラナが、6月15日（月）発売『週刊プレイボーイ26号』のグラビアに初登場。太陽のようにまばゆい輝きをはなつ超新星の今だけのフレッシュな表情をお届け！

【写真】谷田ラナの初登場グラビア

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【どんなときも両親が「ラナ、最高だよ」って】

――2月から放送中の『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』（テレビ朝日系）に出演中です。1982年に放送された『宇宙刑事ギャバン』をベースにした東映特撮ドラマの新シリーズとして放送開始前から話題の作品ですが、やはり反響は大きいですか？

谷田 すごく大きいです。当時『ギャバン』を見ていた特撮ファンの方もご覧になるだろうし、新シリーズの第1弾ということで緊張もあったのですが、いざ放送が始まると、「次週も楽しみ」という声が多くてホッとしています。

特に変わったのは、海外の方からのメッセージが増えたこと。90年代にブラジルで特撮ブームがあったそうで、『ギャバン』がすごく人気だったとか。父がブラジル人なので、思わぬご縁を感じています。

――谷田さんが演じる高鳴 寿（以下、コト）は、ギャバン・ルミナスに変身する祝 喜輝（演・角 心菜／以下、キキ）の相棒捜査官。正義感にあふれた、アクションシーンの多いキャラクターです。

谷田 アクションは初めての経験。対峙するエモンズ（怪人）は自分の倍くらい大きいので、本気でやられちゃうんじゃないかと毎回ドキドキしながら演じています。

キキ役の心菜ちゃんは、空手の黒帯を持っていてアクションが得意なんですよ。現場では練習相手になってくれたり、アドバイスをくれたりするので本当に頼もしいです。わからないことがあったらすぐ心菜ちゃんに聞いちゃいます（笑）。

――作中のコトはマイペースなキキにツッコむ姉御肌なキャラですが、実際の谷田さんは妹気質？

谷田 そうですね。実際、私には兄がいますし、コトみたいに面倒見のいいタイプではないです。現場では心菜ちゃんに引っ張ってもらうことが多いですね。

――役とのギャップがあるんですね。そんな谷田さんが芸能活動を始めたきっかけは？

谷田 ドラマ好きな両親の影響で、子供の頃から俳優になりたかったんです。小学生のときに兄の勧めで始めたTikTokを見た今の事務所の方に、小学6年生の頃にスカウトしてもらいました。

――かわいい妹を見て、お兄さんも可能性を感じたんですかね。

谷田 どうなんでしょう（笑）。TikTokでは主にお芝居の動画を上げていました。ドラマの音声を流して口パクで演技する、みたいな。今日まで俳優になる夢がブレたことは一度もないんです。

――なぜそこまで真っすぐになれたのでしょう？

谷田 どこかで「自分ならやれる」って自信が常にあったんだと思います。高校1年生の頃『Popteen』の専属モデルになると同時に地元の三重から単身上京したときも迷いはなかったですし、当時はバイトざんまいでしたが、それも苦じゃなかったです。ずっと「私は俳優になるんだ」って、信じ込んでいましたから。

――ポジティブですね。

谷田 でも、心配性なところもあります。特にお芝居に関しては、毎回見てくださる方の反応が気になります。どんなときもパパが「ラナ、最高だよ！」と言ってくれるので、すごく心強いです（笑）。

――学生時代は学業との両立でお忙しかったと思います。普通の青春を過ごしてみたかったとは？

谷田 確かに、放課後に友達と遊びに行くとかはあまりできなかったけど、そのぶん特別な経験ができているので悔いはないです。今回の週プレさんの撮影で、制服を着て高校生らしい姿を残してもらえたので、それだけで十分青春できた気がします。

――健気だなぁ。まだ夢は始まったばかり。今後はどんな俳優を目指したいですか？

谷田 アクションのできる俳優です。『ギャバン』の現場でスーツアクターさんの演技を見るたびに刺激を受けています。高い所から飛び降りるのは全然平気なので、もっと特訓して、唯一無二の俳優を目指したいです！

スタイリング／佐藤奈津美 ヘア＆メイク／筑波成美

●谷田ラナ

2008年3月16日生まれ 三重県出身

〇ブラジル人の父を持つハーフ。2022年に『卒業式に、神谷詩子がいない』（日本テレビ）で女優デビュー。2023年4月から『Popteen』の専属モデルを務めている。絶賛放送中の特撮ドラマ『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』（テレビ朝日系）に高鳴寿役で出演中。

公式X【@tanidalana_0316】

公式Instagram【@tanidalana_0316】



谷田ラナデジタル写真集『君は太陽』 撮影／澤田健太 価格／1320円（税込）





取材・文／とり 撮影／澤田健太