ブラマヨ吉田と霜降り粗品の二人じゃなかったら成立しない――『吉田と粗品と』チーフプロデューサーが明かす番組立ち上げ裏話

ブラマヨ吉田と霜降り粗品の二人じゃなかったら成立しない――『吉田と粗品と』チーフプロデューサーが明かす番組立ち上げ裏話