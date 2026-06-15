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YouTubeチャンネル「もちもぐチャンネル」が、「【USJ】25周年フード食べ歩き第2弾！ウイスキー香るティラミス&新作カクテルが想像以上に大人味だった…！」を公開した。動画では、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの25周年を記念した限定フード4品を食べ歩き、リアルな感想と評価を伝えている。



最初に紹介したのは、フードカートで販売されている「ターキーレッグ！？まん」。見た目はターキーレッグそのものだが、中には玉ねぎとターキーの肉片、さらに下部にはウインナーが隠れているというユニークな一品だ。味については「ちゃんと肉を感じる」と好評価だったが、もちもぐが食べたものにはターキーの小骨が混入しており、「小骨エグい」「喉刺さるで」と、小さな子どもが食べる際には注意が必要だと促した。



続いて足を運んだのは、高級感漂う「パークサイド・バー」。ここで味わった「ウイスキー角瓶香るティラミス」は、甘いクリームの後に「ウイスキーの芳醇な香りが追いかけてきて、全体を引き締めてくれる」と絶賛。「まさに贅沢な大人のスイーツ」と表現し、お酒好きに強くおすすめしている。また、同じくバーで提供されている「25周年カクテル～ポップコーンフレーバー？～」は、カラフルなポップコーンがトッピングされた可愛らしい見た目ながら、ジンベースのヨーグルトソーダのような爽やかな飲み口が特徴だという。



最後に試食した「キャラメルポップコーン！？チュリトス」は、シナモンチュリトスに白い砂糖のソースとキャラメルポップコーンを乗せた、インパクト抜群のスイーツ。「甘い＋甘い＋甘い」と表現するほどの強烈な甘さで、コーヒーなどと一緒に楽しむことを推奨した。



単なる美味しさだけでなく、小骨の有無やアルコールの強さ、甘さの度合いまで、忖度なしの実食レビューは、今後のパークでのフード選びに役立つリアルな指標となるはずだ。