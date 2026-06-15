この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「もちもぐチャンネル」が「【USJマリオ5周年】キノピオカフェ&マリオカフェ5選！かわいいけど味は？！【ユニバ】」を公開した。動画では、もちもぐとほっぺの2人が、スーパー・ニンテンドー・ワールドのオープン5周年を記念して登場した最新グルメを実食し、その魅力を詳しくレポートしている。

最初に訪れたのは、スーパーマリオギャラクシー仕様に装飾された「マリオ・カフェ＆ストア」。ここで2人は「無敵！スーパースター・パンケーキサンド ～マンゴー～（1,100円）」を注文した。「うま過ぎて失神した」と漏らすほど絶賛したこのスイーツは、ふわふわもちもちの生地に、トロトロの甘いマンゴーとクリームがたっぷり。上に乗ったホワイトチョコや金箔、ナタデココが食感のアクセントになっていると語った。合わせて注文した「パワーアップ！ルイージのマスカットソーダ（900円）」についても、「マスカットの自然な甘さとゼリーの甘さが絶妙なバランス」と、その爽快感を高く評価している。

続いてニンテンドーワールド内の「キノピオ・カフェ」へ移動し、5周年記念メニューを堪能。大きなマッシュルームを丸ごと土台にした「巨大マッシュルームのピッツァ（1,900円）」には、「見た目の衝撃がすごすぎた」と驚きつつも、トマトソースが効いたミートピザ風の濃厚な味わいを満喫。さらに、ラザニアやフライドチキンが盛られた「スーパースター・アニバーサリープレート（3,500円）」は、「中はふわふわとろける食感」とラザニアの仕上がりを絶賛した。最後に登場した高さのある「スーパー・ニンテンドー・ワールド・アニバーサリーケーキ（6,000円）」では、ハテナブロックの中にいちごのムースが隠れているなど、細部まで作り込まれた可愛らしい見た目と美味しさをレポートした。

見た目の可愛らしさはもちろん、本格的な味わいも楽しめるUSJの最新マリオフード。これからユニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪れる計画を立てる際の、食事選びの参考にしてみてはいかがだろうか。

YouTubeの動画内容

01:39

マリオ・カフェの「無敵！スーパースター・パンケーキサンド」
04:25

爽快な「パワーアップ！ルイージのマスカットソーダ」
10:31

キノピオ・カフェの「巨大マッシュルームのピッツァ」
12:28

贅沢な「スーパースター・アニバーサリープレート」を実食
14:11

迫力満点の「スーパー・ニンテンドー・ワールド・アニバーサリーケーキ」

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おいしいもの大好き！食べる・旅・テーマパークが大好きなアラサー夫婦。ユニバが好きでよく行くので USJ多めです。
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