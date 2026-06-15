6月15日までに、歌手のさだまさしのInstagramが更新。そこには、芸能界を引退した東山紀之の姿が写っており、最新の近影に騒然となっている。

さだは、《まっサンデースペシャル、東山紀之さんと》と綴り、東山とのツーショットを公開。さだが開催中の全国ツアーに東山が足を運んだ様子が報告された。

「添えられた写真には、全身黒の服装で、黒の帽子とメガネを着用したシックな装いを披露した東山さん。さださんは《今回は奥様の佳乃ちゃんはお仕事で、会えずに残念でした》と綴り、東山さんお一人でコンサートに訪問したことを明かしました」（芸能プロ関係者）

2023年12月31日で芸能界を引退した東山。それ以降、公の場に出てくることはほぼなくなった。そんな東山の最新の姿にはファンも歓喜。コメント欄には喜びのコメントとともに、未だ若々しさを保つ東山の姿に驚く声も寄せられていた。

《シュッとしてらっしゃるので、全然年齢を感じさせない若々しさ》

《あらぁ〜スッキリとした》

前出の芸能プロ関係者によると、今回見せた近影は少し痩せた印象もあると指摘する。

「じつは、2025年11月にも東山さんはさださんのInstagramに登場しました。当時は妻の木村佳乃さんとともにコンサートに駆けつけた様子を公開。その際の東山さんは頬周りがふっくらとした姿が印象的でした。今回は当時よりもスッキリしたように見えます」

前回の登場から約6カ月。変化した東山の姿には、ファンも淡い期待を抱いているようだと前出の芸能プロ関係者は続ける。

「東山さんは、旧ジャニーズ事務所（現SMILE-UP.）の創業者による性加害問題を受け、2023年9月に同事務所の新社長に就任。被害者に対しての補償に真摯に取り組むため、タレント業を引退しました。しかし、少年隊時代から培ってきたパフォーマンス力やカリスマ性などなら、その決断に“もったいない”という声も根強く上がっていました。引退から早くも3年。コメント欄には《戻って来て下さい！》などのメッセージも届き、また表舞台に立ってくれたらというファンの淡い期待もチラつくようです」

ファンの願いが叶う日は来るのだろうか……。