日本マクドナルドは、「VIVA！ワールドマック」シリーズから、「ザク切りポテト＆肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」などの期間限定メニューを、2026年6月17日〜7月下旬までの予定で発売する。

サッカーボールのような見た目の特製バンズ採用

同社はサッカーの国際大会「FIFAワールドカップ26」公式スポンサー兼公式レストランで、同大会の開催を記念した日本オリジナルメニューが登場する。

本大会が開催される北中米をイメージしたバーガー3メニューは、いずれもサッカーボールのような見た目の特製バンズを採用。このほか「夜マック」「朝マック」限定メニュー、ドリンクなどを多彩にラインアップする。

「ザク切りポテト＆肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」は、100％ビーフパティにザク切りポテト、旨みとコクのあるガーリックペッパーソースを組み合わせたボリューム感のある一品。

価格は580円〜（以下全て税込）。

「メキシカンタコスチーズチキン」は、チキンパティにレタスやチーズ、メキシカンタコスフィリングをサンドした、ピリ辛な味わい。

価格は490円〜。

「アボカドマヨチーズシュリンプ」は、ぷりぷり食感のえびカツに、チェダーソースとワカモレマヨソースを組み合わせている。

価格は490円〜。

このほか、夜マック限定「ザク切りポテト＆倍肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」（840円〜）、朝マック限定「メキシカンタコスチーズチキンマフィン」（410円〜）。

「シャカシャカポテト ガーリックステーキ味」（ポテト単品に＋50円〜）、「マックフィズ ブルーエナジー」（300円〜）、「マックフロート ブルーエナジー」（380円〜）をラインアップする。

また、同大会のコラボレーションを記念したコレクタブルカップ「ワールドレジェンドカップ」がセットになった「FIFAワールドカップ26セット」（1380円〜1730円〜）も用意する。