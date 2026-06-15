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YouTubeチャンネル「もちもぐチャンネル」が「【USJ食べ歩き】25周年新作フードを爆食！話題のサーティワン＆キューピーコラボが最高すぎた【ユニバ】」を公開しました。動画では、出演者のもちもぐさんとほっぺさんが、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）の25周年を記念した注目の食べ歩きフードを実食レビューしています。



最初に訪れた「トロリー・トリート」では、キューピーとコラボした「マヨマヨツナマヨコーンまん（850円）」を購入。マヨネーズボトルの形をしたユニークな見た目に、ツナマヨと甘いコーンがたっぷりと詰まっています。もちもぐさんは「しっかりとしたマヨネーズのコクがあって、さすがマヨネーズの王者」と評し、「老若男女オススメできる」と魅力を伝えました。



続いて、「ハピネス・ワゴン」で「サーティワン・チュリトス（各800円）」を注文。「ポッピングシャワー」は、シナモンチュリトスをベースに甘めのクリームと弾ける飴がトッピングされており、もちもぐさんは「甘党にとってはたまらへん」と大絶賛。「ラブポーションサーティワン」については、ベリーソースの程よい酸味が甘さを中和し、「バランスが良い」と高評価を付けています。



動画の終盤では、超巨大な「アルトバイエルン・ドッグ ～ミート・モンスター～（3,500円）」の登場や、華やかなパレードの様子も収められています。USJへ遊びに行く際の新作フード選びや、食べ歩き計画の参考にしてみてはいかがでしょうか。