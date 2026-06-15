この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「もちもぐチャンネル」が「【USJ食べ歩き】25周年新作フードを爆食！話題のサーティワン＆キューピーコラボが最高すぎた【ユニバ】」を公開しました。動画では、出演者のもちもぐさんとほっぺさんが、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）の25周年を記念した注目の食べ歩きフードを実食レビューしています。

最初に訪れた「トロリー・トリート」では、キューピーとコラボした「マヨマヨツナマヨコーンまん（850円）」を購入。マヨネーズボトルの形をしたユニークな見た目に、ツナマヨと甘いコーンがたっぷりと詰まっています。もちもぐさんは「しっかりとしたマヨネーズのコクがあって、さすがマヨネーズの王者」と評し、「老若男女オススメできる」と魅力を伝えました。

続いて、「ハピネス・ワゴン」で「サーティワン・チュリトス（各800円）」を注文。「ポッピングシャワー」は、シナモンチュリトスをベースに甘めのクリームと弾ける飴がトッピングされており、もちもぐさんは「甘党にとってはたまらへん」と大絶賛。「ラブポーションサーティワン」については、ベリーソースの程よい酸味が甘さを中和し、「バランスが良い」と高評価を付けています。

動画の終盤では、超巨大な「アルトバイエルン・ドッグ ～ミート・モンスター～（3,500円）」の登場や、華やかなパレードの様子も収められています。USJへ遊びに行く際の新作フード選びや、食べ歩き計画の参考にしてみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

00:00

オープニング〜USJ25周年のパーク内へ
01:21

キューピーコラボ「マヨマヨツナマヨコーンまん」を実食
04:11

話題のコラボ「サーティワン・チュリトス」をレビュー
05:56

「ラブポーションサーティワン」のお味は？
07:42

ボリューム満点「アルトバイエルン・ドッグ」

関連記事

衝撃の真っ青カレーも！白浜エネルギーランドの不思議体験＆とれとれ市場の絶品海鮮ツアー

衝撃の真っ青カレーも！白浜エネルギーランドの不思議体験＆とれとれ市場の絶品海鮮ツアー

 USJ行くなら絶対食べるべき！ハリーポッターエリア「バタービール・シュークリーム」の圧倒的クリーム量に驚愕

USJ行くなら絶対食べるべき！ハリーポッターエリア「バタービール・シュークリーム」の圧倒的クリーム量に驚愕

 買うべき？USJの3,500円“モンスター級”巨大ホットドッグを徹底レビュー！驚愕のサイズと味の評価は

買うべき？USJの3,500円“モンスター級”巨大ホットドッグを徹底レビュー！驚愕のサイズと味の評価は
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

もちもぐチャンネル_icon

もちもぐチャンネル

YouTube チャンネル登録者数 3510人 188 本の動画
おいしいもの大好き！食べる・旅・テーマパークが大好きなアラサー夫婦。ユニバが好きでよく行くので USJ多めです。
youtube.com/channel/UCmEIXdKYE2LStOF3M0_G3kg YouTube