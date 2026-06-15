「知らない」が言えない--50代会社員の“わかったふり”習慣

長年会社勤めをしていると、妙な癖が身につくことがあります。



【漫画】「わかりません」の一言がどうしても言えなかった中年男性（全編を読む）

それは、「わからないのに、なんとなく乗り切る力」です。



50代の会社員Dさんも、そのタイプでした。



会議で知らない言葉が出ても、とりあえず頷く。意味が曖昧でも空気を読みながらやり過ごす。「今さら聞けない」「知らないと思われたくない」。そんな思いが積み重なり、Dさんにとって「わかりません」は、絶対に使いたくない言葉になっていました。



しかし、その性格が思わぬ場所で裏目に出ます。



それは、会社の健康診断でした。



「上？下？右？左？」--視力検査で始まった小さな混乱

問題は、片目を隠し、「C」のような記号の開いている方向を答える、あの視力検査。



最初は順調だったのです。



ところが、記号が小さくなったあたりで異変が…。



「あれ？」



上なのか、右なのか。全体がぼやけて見える。目を凝らしても、わからない。



本来なら、「わかりません」と言えば済む話です。ですがDさんには、それが言えませんでした。



50代にもなって、こんな簡単なことがわからないと思われたくない。そんな妙なプライドが先に立ったのです。



沈黙の末、Dさんは勘で答えました。



「……右です」



しかし、一度答えると後戻りができません。



次も見えない。



でも今さら「実はわかりません」とは言いづらい。



「右……です」



「下……ですかね」



だんだん語尾が弱くなっていきます。



ついには検査員から「見えづらいですか？」と聞かれますが、Dさんは反射的に「大丈夫です」と答えてしまったそうです。



一番大丈夫ではないのは、この検査結果でした。



その後も質問は続きます。Dさんは、どうしても「わかりません」が言えませんでした。



「わかりません」を言えないまま、Dさんは勘で答え続けます。 しかも、不思議とたまに当たるのです。



後半はもはや視力検査ではなく、なんとなく自然そうな方向を選ぶゲームだったといいます。



数週間後、眼鏡がまったく合わない

その後、健康診断の結果をもとに新しい眼鏡を作ったDさん。



ところが、どうにも見えづらい。



パソコンの文字がにじみ、会議室の資料もぼんやり。階段の段差まで少し怖い。



違和感に耐えきれず眼鏡店へ相談すると、店員から「度数が合っていないかもしれません」と告げられました。



その瞬間、Dさんの頭に浮かんだのは、あの視力検査でした。



見えていないのに勘で答え続けたこと。「大丈夫です」と言い切ったこと。そして、「わかりません」と言えなかったこと。



結局、再検査へ。



そしてDさんはようやく、プライドを捨てて「わかりません」を口にし、「本当は見えなかった」と打ち明けたそうです。



そして再検査の結果、眼鏡は無事作り直しに。Dさんは「あのとき素直に『見えません』と言えばよかった」と、少しだけ肩を落としたそうです。



（まいどなニュース特約・松波 穂乃圭）