視力検査で見えにくいのになぜか認めたくない

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「知らない」が言えない--50代会社員の“わかったふり”習慣 

長年会社勤めをしていると、妙な癖が身につくことがあります。

【漫画】「わかりません」の一言がどうしても言えなかった中年男性（全編を読む）

それは、「わからないのに、なんとなく乗り切る力」です。

50代の会社員Dさんも、そのタイプでした。

会議で知らない言葉が出ても、とりあえず頷く。意味が曖昧でも空気を読みながらやり過ごす。「今さら聞けない」「知らないと思われたくない」。そんな思いが積み重なり、Dさんにとって「わかりません」は、絶対に使いたくない言葉になっていました。

しかし、その性格が思わぬ場所で裏目に出ます。

それは、会社の健康診断でした。

「上？下？右？左？」--視力検査で始まった小さな混乱

問題は、片目を隠し、「C」のような記号の開いている方向を答える、あの視力検査。 

最初は順調だったのです。

ところが、記号が小さくなったあたりで異変が…。

「あれ？」

上なのか、右なのか。全体がぼやけて見える。目を凝らしても、わからない。

本来なら、「わかりません」と言えば済む話です。ですがDさんには、それが言えませんでした。

50代にもなって、こんな簡単なことがわからないと思われたくない。そんな妙なプライドが先に立ったのです。

沈黙の末、Dさんは勘で答えました。

「……右です」

しかし、一度答えると後戻りができません。

次も見えない。

でも今さら「実はわかりません」とは言いづらい。

「右……です」

「下……ですかね」

だんだん語尾が弱くなっていきます。

ついには検査員から「見えづらいですか？」と聞かれますが、Dさんは反射的に「大丈夫です」と答えてしまったそうです。

一番大丈夫ではないのは、この検査結果でした。

その後も質問は続きます。Dさんは、どうしても「わかりません」が言えませんでした。 

「わかりません」を言えないまま、Dさんは勘で答え続けます。 しかも、不思議とたまに当たるのです。

後半はもはや視力検査ではなく、なんとなく自然そうな方向を選ぶゲームだったといいます。

数週間後、眼鏡がまったく合わない

その後、健康診断の結果をもとに新しい眼鏡を作ったDさん。

ところが、どうにも見えづらい。 

パソコンの文字がにじみ、会議室の資料もぼんやり。階段の段差まで少し怖い。

違和感に耐えきれず眼鏡店へ相談すると、店員から「度数が合っていないかもしれません」と告げられました。

その瞬間、Dさんの頭に浮かんだのは、あの視力検査でした。

見えていないのに勘で答え続けたこと。「大丈夫です」と言い切ったこと。そして、「わかりません」と言えなかったこと。 

結局、再検査へ。

そしてDさんはようやく、プライドを捨てて「わかりません」を口にし、「本当は見えなかった」と打ち明けたそうです。

そして再検査の結果、眼鏡は無事作り直しに。Dさんは「あのとき素直に『見えません』と言えばよかった」と、少しだけ肩を落としたそうです。 

（まいどなニュース特約・松波 穂乃圭）