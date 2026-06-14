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「自分の人生を仕事一色にしない」心理カウンセラーが断言する、心を削らないための働き方

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

心理カウンセラーで作家のRyota氏が、自身のYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて「【心が折れそう】働きたくない…ならどうするか？つらい仕事人生と向き合う6つの対策」と題した動画を公開した。「働きたくない、でも生活のために働かなければならない」という葛藤を抱える人向けに、心をすり減らさずに働き続けるための現実的な6つの対策を提示している。



動画では、Ryota氏がかつて1年間で4回の転職を繰り返し、仕事で深く悩んだ自身の経験を踏まえ、具体的なアクションプランを解説していく。まず1つ目の対策として挙げたのが「何がストレスかを明確にする」ことだ。「絶対にこれだけはやりたくない」という条件を明確にし、それを排除できる職場を選ぶ重要性を語った。



続いて、「働く時間を短くする」「収入源を分散する」ことを提案。仕事の時間が長ければ長いほどストレスは増えるとし、「残業時間ができるだけ少ないほうがいい」と断言。さらに、副業などで複数の収入源を持つことで、ひとつの会社への依存度が下がり、「嫌な仕事を辞める」という選択肢が生まれると説明した。



また、モチベーションを維持するために「他の楽しみを増やす」ことの必要性にも言及。仕事の緊張感をほぐすため、毎日30分でも自分の好きなことに没頭する時間を確保するよう勧めている。5つ目には「職場の人間関係の改善」を挙げ、「みんな仲良く、と思っているとうまくいかない。丁寧であればいい」という独自の視点を提供した。



最後に6つ目の対策として「受けるストレスを減らす」ことを挙げた。自分にとってストレスにならない仕事を見つけるため、単発の仕事などで実際に体験してみることの意義を強調。「自分の人生を仕事一色にしないように」と述べ、仕事との距離感を保ちながら、無理のない働き方を模索するための実践的なアドバイスで締めくくっている。