【MAJ2026】米津玄師の“TOYOTA車”に反響「NHKでそれ大丈夫なんだw」「ギリギリのライン」
シンガー・ソングライターの米津玄師が、13日夜にNHK総合テレビで放送された国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（MAJ）グランドセレモニーでパフォーマンスを披露した。
【写真】『MAJ2026』米津玄師、“トヨタ車”に乗って熱唱
『MAJ』では、一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会が主催する国際音楽賞。音楽業界の主要5団体が垣根を越えて設立し、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトに掲げる。今年が2回目の開催となり、豪華アーティストが集結した。
米津は、昨年大みそかの『NHK紅白歌合戦』に続き、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌「IRIS OUT」のスペシャルステージが実現した。
紅白と同様、サメライドに乗り込んで熱唱するド迫力演出で、サメの頭には｢TOYOTA」のロゴが刻まれた。
ファンからは「サメ車の再登場」「米津さんこの曲の時は絶対サメに乗るって決めてんだなwww」「TOYOTA製なのか」「NHKでできるギリギリのラインを攻めてる」「NHKでそれ大丈夫なんだw」など、SNSで多数の声が飛び交った。
【写真】『MAJ2026』米津玄師、“トヨタ車”に乗って熱唱
『MAJ』では、一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会が主催する国際音楽賞。音楽業界の主要5団体が垣根を越えて設立し、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトに掲げる。今年が2回目の開催となり、豪華アーティストが集結した。
紅白と同様、サメライドに乗り込んで熱唱するド迫力演出で、サメの頭には｢TOYOTA」のロゴが刻まれた。
ファンからは「サメ車の再登場」「米津さんこの曲の時は絶対サメに乗るって決めてんだなwww」「TOYOTA製なのか」「NHKでできるギリギリのラインを攻めてる」「NHKでそれ大丈夫なんだw」など、SNSで多数の声が飛び交った。