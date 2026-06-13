10代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイトを運営するワカモノリサーチ（東京都杉並区）が、アンケート「最近“この言葉もう古いなぁ”と感じた言葉はなんですか？」の結果をランキングで紹介しています。

【1〜10位】意外な《言葉》も「もう古い」にランクイン？ TOP10を全部見る！

アンケートは4月3〜10日、全国の現役高校生を対象に、インターネットリサーチで実施。235人から有効回答を得ています。

アンケートの結果、10位は「はにゃ？」（1.7％）、9位は「それな」（2.1％）、8位は「草」（2.6％）、7位は「エモい」（3.0％）、6位は「ナウい」（3.4％）、5位は「写メ」（3.8％）、4位は「チョベリバ」（5.1％）、3位は「チョベリグ」（6.0％）、2位は「まじ卍」（8.5％）、1位は「ぴえん」（12.8％）となりました。

3位の「チョベリグ」は令和の現役高校生が生まれる前の、1990年代半ばに流行した「超ベリーグッド（very good）」の略語。古い流行語がランクインした理由について、同社は「平成リバイバルブーム（Y2K）」と「親の影響」の2つが影響しているとみています。

回答者からは、「周りで一時期はやってたけどもう聞かないから」「響きが平成っぽくて古いから」「ママが使ってて古！と思った」「親戚が使ってて何それってなったから」などのコメントが寄せられたとのことです。

2位の「まじ卍」は、2017年頃に女子中高生を中心に流行。回答者からは「もう聞かないから」「懐かしいと感じるから」という声のほか、「一回も実際に言ってる人は見た覚えがない」「昔からまじ卍って聞かない」などの回答がありました。

1位の「ぴえん」は2018年頃から若者を中心に使われ始めました。回答者からは、「使ってるの最近聞かない」「コロナくらいにはやったやつだから」「もう使ってたのが6年前くらいだから」といったコメントが見られました。