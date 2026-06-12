《この度は私の不適切な行動により皆様に多大なるご迷惑、ご心配をおかけしてしまい深くお詫び申し上げます》

6月11日、人気スマートフォンゲーム『あんさんぶるスターズ!!』（以下『あんスタ』）のキャラクターの声を務める声優の伊藤マサミが、自身のXで不倫騒動を謝罪した。この件で、声優界の“不倫スキャンダル”の多さを嘆く声があがっている。

『あんスタ』は、40人以上の個性豊かな男性アイドルを育成するアイドルプロデュースゲームで、伊藤はツンデレでアイドル業にストイックなキャラクター・瀬名泉の声を担当している。そんな伊藤の、私生活でのスキャンダルが波紋を呼んだ。

「伊藤さんは2017年、舞台女優の舞原鈴さんと結婚し、子どももいる既婚者です。その伊藤さんについて、6月10日、Xの暴露系アカウントで、ファンの女性をホテルに誘う生々しいダイレクトメッセージのやり取りが公開されました。伊藤さんはXで《今回の件におきましては、全て私の無責任な行動によるものです》と不倫の事実を認め、舞原さんも夫婦で話し合いをしたことを明かし、世間を騒がせたことについて謝罪しました」（スポーツ紙記者）

アイドルゲームの声優の不倫騒動は波紋を呼んだが、Xでは

《また声優の不倫があったのか》

《櫻井さんの話の根も乾かない内に別の不倫声優が出てきて戦争勃発して声優界隈紛争地域やん》

《声優界って定期的に不倫関係で荒れてるイメージあるわ》

など、あきれた気持ちを抱く声があがっている。声優界の“既婚者スキャンダル”が後を絶たないためだ。

「2021年の『文春オンライン』で、歌手のLiSAさんの夫で声優の鈴木達央（たつひさ）さんが、LiSAさんが不在の間に女性ファンを自宅に呼び、不倫していたことが報じられました。2022年の同誌では、人気声優の櫻井孝宏さんが既婚者であることを隠して、放送作家の女性と10年間、交際したことも報じられています。櫻井さんは『鬼滅の刃』や『呪術廻戦』などで人気キャラを担当したため、大きな注目を集めました。また『機動戦士ガンダム』のアムロ・レイ役で知られる古谷徹さんも、2024年の『文春オンライン』でファンの女性との不倫を伝えられるなど、男性声優の不貞行為がたびたび話題にあがっているのです」（芸能担当記者）

今回、伊藤の不倫が明らかになったことで、男性声優を取り巻く環境の変化を指摘する声もある。

「以前に比べ、男性声優がイベントなど表舞台に立つ機会が増え、話題のアニメに出演する声優はアイドルのような人気を博すことも少なくありません。鈴木さんや伊藤さんのように、自らのファンと関係を持つケースも見受けられます。“アイドル化”によって男性声優が脚光を浴びるようになった反面、スキャンダルが取りざたされることも増え、幻滅してしまう人も増えています」（同前）

作品ファンの夢を壊すようなことを、起こさないよう願いたい。