捨てようと思っていた物が「売れちゃってラッキー」なんて経験ありませんか?

買取店ではいま、あるモノの買取価格が上昇しているそうです。売るなら今のオススメを聞いてきました。

【画像で見る】ポイントは“レトロブーム”と季節！いま高く売れるかもしれないアイテムとは

「期待以上の額」家で眠っていた不用品、いくらに?

東京・八王子市のリユースショップ「トレジャーファクトリー南大沢店」を訪ねると、段ボールなどを次々に運び出す男性の姿が。

男性

「親のものの整理をしていて、引き取ってもらえたら。あんまり値段は期待してないですけど、1000円いけばいいかな」

親が使わなくなったという実家の荷物。希望額は1000円だといいますが…。

店員

「（10点で）3800円の見積もりとなっています」

なんと、実家で眠っていた物が3800円に。なぜ、ここまで値が付いたのでしょうか。

トレジャーファクトリー南大沢店 大田原 店長

「インテリアというか、置物としても使える品物なので、逆に古い方が評価できる」

男性が持ち込んだ照明は、30年ほど前に購入したものだといいますが、2000円の値が付きました。

男性

「期待以上の額だったので、持ってきて良かったと思います」

思わぬものが臨時収入に！汚れたシューズにも意外な値段が

他には、5年間使った「衣装ケース」が1個10円。さらに、30年ほど前の使い古された「麻雀パイ」が200円で売れたという人も。



そしてスポーツが大好きだという男性が持ち込んだのが…。

スポーツ好きの男性

「グローブとかバスケシューズとか。新しいバスケシューズを買ったので、使わないからいいかなって。もうあっても邪魔なので」

汚れも目立つシューズに2000円の値が付き、なんと合計1万7050円になりました。

さらにアプリ会員に登録した際にもらえるクーポンを使えば、買取価格が20%アップ。3点で2万円を超えました。

思わぬものが、臨時収入に変わるリユースショップ。ここ数年、ある物の買取価格に変化があるといいます。

レトロブーム背景に 買取価格アップのアイテム

トレジャーファクトリー南大沢店 大田原 店長

「特に今レトロなものが流行ってまして、古着・おもちゃだったりなんですけども。ゲーム機に関しては5年前ぐらいから2〜3倍ほど上がっているものが多い印象」

“レトロブーム”などを背景に、買取価格が上昇しているのだそうです。

KOMEHYO カメラ担当 花房佳輝さん

「本当にコンパクトなデジタルカメラというのと、物によってはフィルムカメラが（買取価格が）上がってきているかなと」

ブランド買取店「KOMEHYO SHINJUKU」では、いま「コンデジ（=コンパクトデジタルカメラ）」の買取を強化しているそうです。

「エモい写真が撮れる」と若者を中心に人気で、買い取り金額が7年前に比べ、10倍になっているものもあるといいます。

そこで、山内あゆキャスターが、家で10年間眠っていたデジタルカメラを査定に持ち込んでみることに。

山内あゆキャスター

「もうずっと使ってませんでした。ずっとクローゼットの引き出しみたいなところにずっと入れっぱなしでした」

「買取価格は500円（と予想）。ほとんど売り物になるようなものではないくらい古いものだけれども、でも今流行ってるんだったら」

KOMEHYO カメラ担当 花房佳輝さん

「こちらのカメラですが、500円となっております。レンズ面のところ、そこがちょっと気になったので、綺麗であればプラス500円で、合計1000円に上がるかなと」

若者を中心に流行する「コンデジ」 人気機種はさらに高値に

続いては、吉村恵里子キャスターが普段から使っている、10年ほど前のカメラも査定してもらいました。

KOMEHYO カメラ担当 花房佳輝さん

「こちらのカメラの査定額でございますが…2万円となっております」

元値の高さに加え、いま人気の機種ということもあり、2万円という金額になったのですが…。

KOMEHYO カメラ担当 花房佳輝さん

「この左下あたりに白い点のようなものが見えますか?これがカビと言われる症状でございまして…」

なんと、レンズにカビが。きちんとメンテナンスしていれば、最大で3万5000円の値がついたといいます。こちらの機種も、買い取り金額が5年前に比べ約1.8倍に上がっているそうです。



そしてカメラ以外にも、いま高く売れるものを教えてもらいました。

売るタイミングも重要！いま売るべき不用品とは

再び、八王子のリユースショップを取材。男性が持ってきたのは、昔使っていたけど使わなくなった「スポットクーラー」です。



その買い取り金額は「5000円」。実は今が売り時なのです。

トレジャーファクトリー南大沢店 大田原 店長

「スポットクーラーも夏家電になりますので、今のシーズンはご評価しやすいアイテム」

シーズン物は、季節によって買い取り金額に変化があるそうで、スポットクーラーも「冬」にくらべて「夏」に売った方が1.5倍になるといいます。（※アイテムや状態によって異なる）

自宅に眠っているその不用品。季節の変わり目の「今」こそ、お得に手放すチャンスかもしれません。