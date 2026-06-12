バイク界のリアルを語る趣味全力バイカー！『へいでい【男の趣味全力ch】』をご紹介します。

バイク界のリアルを語る趣味全力バイカー！『へいでい【男の趣味全力ch】』

今週のピックアップ

『【警察】ミニジープでドライブスルーしたら大変な事になった』

――まずは簡単に自己紹介をお願いします

へいでいさん：「『へいでい【男の趣味全力ch】』という名前で、主にバイク関連の動画をYouTubeにアップしています。バイクと近いジャンルとして車の動画もやらせていただいたり、最近は腕時計や旅行など、僕の趣味でもある『男性が好きそうなもの』にもジャンルを広げて手を出してみようかなという感じでやっているチャンネルです」

――YouTubeでのご活動を始めたきっかけは何ですか？

へいでいさん：「大学2〜3年生の頃に、なぜか周りでオリジナルTシャツを作るのが流行ったんですよ。『誰が買うねん！』って感じなんですけど、僕もちょっとやりたいなと思って、例えば『Supreme』って『最高』みたいな意味があるじゃないですか。そんな感じで自分のブランドを作りたいなと思ってつけたのが『へいでい（Heyday＝全盛期）』という名前なんです。アパレルのオリジナルブランドを作ろうとしたのが一番のきっかけだったんですが、気づいたらYouTubeでバイクの動画を上げるようになっていました」

――おすすめの動画は何ですか？

へいでいさん：「おすすめは『【警察】ミニジープでドライブスルーしたら大変な事になった』という動画ですね。ミニジープに乗っている方ってあまりいないので、差別化というか、僕自身も楽しみながら編集できた一本だからです。

ある程度『こういうことを喋ろう』というのは決めるんですけど、基本的には行き当たりばったりですね。サムネイルにお巡りさんが写っていると思うんですけど、あれも本当にたまたま来ただけで、撮影機材もGoProと360度カメラ、あとはiPhoneを使っているくらいでカメラのこともあまり詳しくないので、本当に運だけで頑張っています」

【警察】ミニジープでドライブスルーしたら大変な事になった

https://www.youtube.com/watch?v=t9io-eCSdl4



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

へいでいさん：「『ガジェット通信』というお名前は昔から存じておりましたので、今回お声がけいただいてすごく嬉しく思っています。変わったジャンルではありますが『よく分からんチャンネルだけど、見てやろうかな』と思っていただけたら嬉しいです」

バイクをはじめ、車や腕時計など「男性が好きそうな趣味」を全力で楽しみ、飾らない行き当たりばったりのスタイルでその魅力を発信し続ける『へいでい』さんの今後の活躍に注目です！

YouTubeチャンネル『へいでい【男の趣味全力ch】』

https://www.youtube.com/@HEYDAY_hobby

Xのアカウント『へいでい【男の趣味全力ch】』

https://x.com/HEYDAY_rider

編集：かとじゅん

取材：屋久谷・手島