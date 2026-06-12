6月12日、『FRIDAYデジタル』が「なにわ男子」長尾謙杜と、元「E-girls」稲垣莉生の居酒屋デートを報道。長尾は、6月7日の「文春オンライン」で、やはり稲垣と日本代表戦観戦後に飲食店はしごを報道されたばかりだった。

「真偽は不明ですが、長尾さんは6月10日にInstagramの “裏アカ” 流出疑惑も話題となっており、最悪のタイミングです。現在23歳の長尾さんは3歳のころから子役で活動。2021年になにわ男子でデビューし、俳優としてもNHK大河ドラマ『どうする家康』に出演しています。

ただ、スキャンダルに関しては脇が甘い傾向にありますね。2023年9月6日には元セクシー女優・三上悠亜さんのマンションに通う姿を報じられ、事務所の先輩Kis-My-Ft2・千賀健永も交えた “三角関係” ともいわれました」（芸能記者）

長尾と親密とされる稲垣は27歳。2012年に「E-girls」でデビューしたが、2015年に脱退。現在はアパレルブランド「RIELLE RICHE」 のプロデュース、YouTuber、モデルと幅広く活動している。

「Instagramのフォロワー数は22.5万人、YouTubeチャンネルの登録者数は24.5万人と、若い女性を中心にカリスマ的人気を誇るインフルエンサーです。堂々としたタイプで隠し事をしない性格とされ、デートを報道されても、あまり気にとめていないようです」（同）

連発する長尾のスキャンダルにファンは悲鳴をあげているが、あまりにも撮られすぎるため、Xでは《隠す気ゼロというかもはや撮られに行ってる》と嘆く声も。

「長尾ファンの間では、“それでも信じる” 派や “アイドルとしてやる気あるのか” と糾弾する派など、愛憎入り交じって大混乱です。なにわ男子からの脱退を求める過激ファンも多い。

事務所としては、なんらかのコメントを出しても荒れそうですし、黙殺したら黙殺したで憶測が広がる状況に、頭が痛いんじゃないですかね」（前出・記者）

このままスルーを続けるのか、はたして……。