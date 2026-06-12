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旅行・飛行機大好きのラブリーなおじさんことCHIKAが、YouTubeチャンネル「CHIKATABI / SFC修行と旅情報系チャンネル」にて、「【警告】SFC修行僧は要注意！7月1日からのANA機内持ち込みルール変更」と題した動画を公開した。動画では、2026年7月1日から適用されるANAの機内持ち込みルールの変更点と、SFC（スーパーフライヤーズカード）修行僧に与える影響について解説している。



今回の発表で最も重要な変更点は、これまで座席の下に収納できるサイズと曖昧にされていた「身の回り品」のサイズが「40cm×30cm×20cm以内」と明確化されたことである。CHIKAは、日帰りや1泊2日の弾丸フライトを基本とし、預け入れ荷物をスルーして機内持ち込みだけで完結させるSFC修行僧にとって「重大なニュース」だと位置づけた。



具体的には、大容量の3WAYバッグや横幅が40cmを超えるトートバッグなどは、身の回り品としてアウトになる可能性が高い。また、総重量10kg以内のルールについても、PCやカメラ機材などを詰め込むとあっという間に超過すると注意を促した。さらに、修行先で買ったお土産の紙袋も手荷物としてカウントされるため、キャリーケース、リュック、お土産の3点になるとルール違反になってしまうと警告している。



CHIKAは対策として、規定内の大きめバックパック1つにすべてをまとめる「1個持ちスタイル」を推奨。「パッキングの試行錯誤すら楽しんでしまうのが、私たちの特権」と語り、今回のルール明確化を機に、機内に持ち込む荷物を徹底的に絞り込むことを勧めた。身軽になることで、ラウンジでの時間や弾丸での温泉直行など、旅の自由度と質が上がると締めくくった。