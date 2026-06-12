お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘が、番組の収録中に後輩芸人へ突如ブチギレ、スタジオを騒然とさせる一幕があった。

【映像】パンサー尾形が後輩芸人にブチギレ（実際の様子）

6月11日に放送された『見取り図じゃん』では、世の中の尽きない議論に決着をつける人気トークバトル企画「氷掛け厳禁 びちゃびちゃ論」が展開。この中で、一生どちらかしか見られないとしたら「セクシービデオ」か「それ以外の全動画」か、というテーマで激論が交わされた。

「それ以外の全動画」チームの見取り図・リリーから「家族を大切にするんなら、じゃあ、娘さんがアニメ見ますよね？ その時一緒に見られないんですよ」と投げかけられた尾形は、「そうですよ。共有できない。映画、パパ映画連れてってって言われても行けないんですよ」と同意。しかし、続く主張として「でもセクシービデオみたいなヤツで子どもは生まれてくるわけじゃん」と持論を展開した。

尾形はさらに「そこの根本は根本だから。そうじゃん。あなたたち全員そうだよ」と熱弁を振るったが、リリーから「でもそれ動画と関係ないですからね」「そうやるだけですから、それは自分で」と一蹴されてしまう。すると次の瞬間、尾形は真顔のまま手元にあったコップの水を、対面に座っていた後輩のたくろう・きむらバンドに向けて勢いよく浴びせた。

完全にとばっちりを受ける形となった赤木は、びしょ濡れになりながら「えっ、俺何も言ってなかった。俺何も言ってなかった」と困惑。周囲からも「何で赤木？」と疑問の声が上がる中、尾形は「ムカつくわ！」と怒りを露わにしていた。