タレントのマツコ・デラックスの冠番組のひとつとして知られる『マツコの知らない世界』（TBS系）が、Xアカウントでこれまでにない “異例の呼びかけ” をおこない、波紋を呼んでいる。

「6月9日、番組のXアカウントが《本日放送した「地下街メシの世界」でご紹介したお店の中には、お一人で切り盛りされているお店も多くございます》《放送直後は混雑が予想されますので、ご来店の際はお時間に余裕をもってお越しください》と記し、《皆さまのご理解と混雑緩和へのご協力をお願いいたします》と来店タイミングの調整をお願いしたのです」（スポーツ紙記者）

これに対し、X上では、一部からこんな指摘が寄せられている。

《なんだ、このちょっと気遣いましたポーズ地元に迷惑掛けてんのなんて毎回のことだろ》

《放送してから、言い逃れの様なこのツイートには正直怒りしかない》

こうした厳しい声が聞かれる理由を、情報番組を手がける制作会社ディレクターが指摘する。

「マツコさんの番組に限らず、お店が紹介されると物珍しさから新規のお客さんが殺到してしまうケースはよく見られます。その結果、これまでどおりにお店のオペレーションが回らなくなる、お店の空気が変わってしまい常連のお客さんが離れてしまうといった負の側面が生じる懸念があります。

こうした事態を防ぐため、今回の呼びかけに至ったのでしょうが、“そもそも取り上げたのはテレビ側” というSNSでの指摘ももっともでしょう。実際、“混雑を避けたいから” と取材を断るお店も少なくありません」

飲食店取材はテレビ番組の定番コンテンツのひとつだが、トラブルも少なくない。

「お店としては取材を受けても、どのように編集され放送されるかまでは確認できません。そのため、思っていた内容やイメージと違ったといったクレームが生じることも少なくありません。

さらに、取材のオファーを受けても、直前のキャンセルや無理筋の日時変更なども取りざたされています。今回の呼びかけも “気づかい” を見せているようで、一部のネットユーザーにはテレビの傲慢さを示したものと映ってしまったのは確かでしょう」（同）

『マツコの知らない世界』は、ほかの番組が取り上げないディープでマニアックなスポットを取り上げるケースも多い。影響力が大きいだけに、呼びかけをおこなったのもわかるが……。