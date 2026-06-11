熱愛報道の長尾謙杜、投稿に賛否両論「これも、あの人が撮ってくれたんだね」「今はメンタルきついよ…」
なにわ男子の長尾謙杜さんは4月24日、自身のInstagramを更新。本記事での最新投稿ですが、ファンからさまざまな声が寄せられています。
【写真】長尾謙杜の格好いい姿
一部週刊誌で熱愛が報じられたり、Xの“暴露アカウント”によって真偽のほどは定かではありませんが、裏アカウントの存在が明かされた長尾さん。そのため、コメント欄には「もうさ、脱退すれば？」「擁護するコメント多くてびっくり」「何がやりたいのか向き合ってよ」「でも正直今はメンタルきついよ…」「これも、あの人が撮ってくれたんだね。良かったね」「他のメンバーに悪影響が及んでるのを見ると悲しすぎる」と、厳しい声が多く寄せられています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】長尾謙杜の格好いい姿
「もうさ、脱退すれば？」長尾さんは「霧の森」とつづり、写真5枚と動画2本を載せています。霧がたちこめる杉林の中でカメラを手に持ち、パーカーとアウターを重ね着した姿です。幻想的な森の雰囲気の中で多様な表情を見せており、スタイリッシュな雰囲気が漂っています。
「謙杜本当に幻滅したけど今は耐えろ」しかし中には、「長尾くん大丈夫だよずっと応援してます！頑張って！ライブの衣装も楽しみ」「謙杜はなにわ男子に必要な存在です」「謙杜本当に幻滅したけど今は耐えろ」と前向きな声も上がりました。長尾さんの今後の動向に注目が集まります。
(文:橋酒 瑛麗瑠)