アクションスリラードラマ『アトミック／極点突破』予告と場面写真が公開

BS10プレミアムに独占日本初放送および配信されることが決定しているアクション・スリラードラマ『アトミック／極点突破』。このたび、本作の予告と場面写真が新たに公開された。

極上のスリルとともに地獄へのドライブへ！

『アトミック／極点突破』は、北アフリカと中東を舞台に、ウラン密輸を企むカルテルの陰謀に巻き込まれ、カルテルと英米諜報部の双方から追われる身となった男たちの友情と二人がたどる運命をスリリングなアクションとともに描く、全5話のドラマだ。この度公開された予告動画がこちら。

新たに公開された場面写真では、ウランを運ぶ二人の男をはじめ、麻薬カルテルのボスや、ウラン取引を嗅ぎつけた米CIA非公式諜報員たちの姿が切り取られている。

『アトミック／極点突破』配信・放送情報

『アトミック／極点突破』（全5話）は、BS10プレミアムにて第1話が6月13日（土）より配信開始。第2話以降は6月26日（金）より毎週金曜1話ずつ配信。

放送スケジュールは下記の通り。

【字幕版】6月19日（金）より毎週金曜22：00頃【吹替版】6月26日（金）より毎週金曜9：30 ※6月13日（土）12：00より吹替版第1話が先行無料放送

（海外ドラマNAVI）

Copyright © 2026 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.