【一緒に暮らすぬい【学園アイドルマスター】(全13種）】 予約期間：7月6日12時まで 11月頃より順次発送予定 価格：各4,400円 【いつぬいおきがえシリーズ【学園アイドルマスター】チャイルドスモック】 予約期間：7月6日12時まで 11月頃より順次発送予定 価格：各3,300円

pattythreeは、ぬいぐるみ「一緒に暮らすぬい【学園アイドルマスター】」全13種と「いつぬいおきがえシリーズ【学園アイドルマスター】」をpattythree公式通販サイトにて予約を受け付けている。予約期間は7月6日12時まで。

本商品はゲーム「学園アイドルマスター」に登場するアイドル達を着せ替えとポージングが楽しめる、ふわふわなぬいぐるみシリーズ「一緒に暮らすぬい」で表現したもの。

ねこの着ぐるみを着た姿が表現され、尻尾のリボンはそれぞれのアイドルのイメージカラーとなっている。手・足・首は角度を付けられ、ちょっとしたポージングも可能。

ラインナップは、花海咲季、月村手毬、藤田ことね、雨夜燕、有村麻央、葛城リーリヤ、紫雲清夏、倉本千奈、篠澤広、十王星奈、秦谷美鈴、花海佑芽、姫崎莉波の13種。

また、「一緒に暮らすぬい」が着用できるおきがえシリーズで「チャイルドスモッグ」が登場。別売りのぬいぐるみに着せ替えすることができる。

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