ふわふわなぬいぐるみシリーズ「一緒に暮らすぬい」に「学園アイドルマスター」が登場おきがえができる「チャイルドスモッグ」も登場
pattythreeは、ぬいぐるみ「一緒に暮らすぬい【学園アイドルマスター】」全13種と「いつぬいおきがえシリーズ【学園アイドルマスター】」をpattythree公式通販サイトにて予約を受け付けている。予約期間は7月6日12時まで。
本商品はゲーム「学園アイドルマスター」に登場するアイドル達を着せ替えとポージングが楽しめる、ふわふわなぬいぐるみシリーズ「一緒に暮らすぬい」で表現したもの。
ねこの着ぐるみを着た姿が表現され、尻尾のリボンはそれぞれのアイドルのイメージカラーとなっている。手・足・首は角度を付けられ、ちょっとしたポージングも可能。
ラインナップは、花海咲季、月村手毬、藤田ことね、雨夜燕、有村麻央、葛城リーリヤ、紫雲清夏、倉本千奈、篠澤広、十王星奈、秦谷美鈴、花海佑芽、姫崎莉波の13種。
また、「一緒に暮らすぬい」が着用できるおきがえシリーズで「チャイルドスモッグ」が登場。別売りのぬいぐるみに着せ替えすることができる。
🟠 ℕ𝔼𝕎 𝔾𝕆𝕆𝔻𝕊！ 🟠- pattythree株式会社 (@patty3_info) June 10, 2026
一緒に暮らすぬい
【学園アイドルマスター】
着せ替えとポージングが楽しめる
ふわふわなぬいぐるみシリーズෆ ̖́-
ねこの着ぐるみがセットです🐈🐾
ご予約は
〖 7月6日(月)正午12:00 〗まで#学マス
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⇣ご予約はこちらhttps://t.co/gVGGYjelEU pic.twitter.com/y8lqjg8d4k
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