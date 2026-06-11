風間俊介、『ラヴィット！』休演 田村真子アナが理由を説明 先週3週間ぶり出演も川島明「どうなってるの？風間君」
TBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）が、11日に放送され、4月からのシーズンレギュラーで俳優の風間俊介が休演した。
【写真】「神コラボ」”永遠の推し”と2ショットを公開した風間俊介
番組冒頭の出演者紹介で司会の同局・田村真子アナウンサーが「本日風間さんは、舞台出演のためお休みです」と説明すると、麒麟・川島明が「どうなってるの？風間君、これ？」と画面を通じて問いかけ。
田村アナが「お忙しい！舞台は外せないんでね」とフォローすると、川島は「半分ですよ、半分、もう（シーズンレギュラー）終わりますよ（笑）」と笑いながら話した。
4月にシーズンレギュラーになった風間は、2週目から登場。舞台出演など多忙のため先週、同番組に3週間ぶりに出演していた。
このやりとりにSNSでは「風間俊介さんは、本日も、お休みなのね…」「風間くん休みすぎて川島さんからクレームwww（※風間くんは舞台の為お休みです）」「風間くん今日もラヴィットいないんか…」などの声が上がっている。
【写真】「神コラボ」”永遠の推し”と2ショットを公開した風間俊介
番組冒頭の出演者紹介で司会の同局・田村真子アナウンサーが「本日風間さんは、舞台出演のためお休みです」と説明すると、麒麟・川島明が「どうなってるの？風間君、これ？」と画面を通じて問いかけ。
田村アナが「お忙しい！舞台は外せないんでね」とフォローすると、川島は「半分ですよ、半分、もう（シーズンレギュラー）終わりますよ（笑）」と笑いながら話した。
4月にシーズンレギュラーになった風間は、2週目から登場。舞台出演など多忙のため先週、同番組に3週間ぶりに出演していた。
このやりとりにSNSでは「風間俊介さんは、本日も、お休みなのね…」「風間くん休みすぎて川島さんからクレームwww（※風間くんは舞台の為お休みです）」「風間くん今日もラヴィットいないんか…」などの声が上がっている。