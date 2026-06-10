超大型バーガーが食べたい放題！バーガーキング『ワンパウンダーチャレンジ2026』第2弾開催
株式会社ビーケー・ジャパンは、直火焼きの100％ビーフパティの香ばしくジューシーなおいしさを満足いくまで堪能できる、ビーフ4枚を使用した“ワンパウンダーシリーズ”の食べたい放題イベント『ワンパウンダーチャレンジ2026』を年3回、2026年12月には「ワンパウンダーチャレンジ2026 ファイナル」を開催する。
■初開催の徳島県を含む過去最多の全国80店舗にて開催
2026年第2弾は、初開催となる徳島県を加えた過去最多の全国80店舗にて、2026年6月19日（金）〜6月25日（木）の7日間、各日14時30分〜、16時〜、17時30分〜、19時〜、各回人数限定で『スモークハウス ザ・ワンパウンダー』の食べたい放題イベントを開催する。
毎回チケット即完売の人気イベント『ワンパウンダーチャレンジ』の2026年第2弾を、好評につき開催エリアを拡大し、初開催の徳島県を含む過去最多の全国80店舗にて開催する。今回は、直火焼きの100%ビーフパティ4枚、チェダーチーズ4枚に香ばしい刻みベーコンを使用した、コク深くスモーキーな新開発「特製スモークベーコンソース」で仕上げた超大型バーガー『スモークハウス ザ・ワンパウンダー』（総カロリー1,615kcal*1、総重量545g*2）が食べたい放題で楽しめる。
『スモークハウス ザ・ワンパウンダー』、フレンチフライ（S）、ドリンク（M）各商品を、それぞれ完食していることを条件に、いずれも制限時間45分以内でおかわり自由の食べたい放題イベント。
『スモークハウス ザ・ワンパウンダー』は、直火焼きの100％ビーフパティ4枚にチェダーチーズを4枚重ね、アクセントのピクルスとクリーミーなマヨソースに、香ばしい刻みベーコンの旨味と炒めたオニオンの甘みが引き立つ、コク深くスモーキーな新開発「特製スモークベーコンソース」を合わせた、総カロリー1,615kcal*1、総重量545g*2のスモーキーなおいしさを味わえる超大型バーガーだ。
『ワンパウンダーチャレンジ2026』は事前の参加チケット購入が必要。第2弾のチケットは6月10日（水）11時より、専用の参加チケット購入サイトにて販売を開始する。希望の店舗・日時を選択の上、購入すること。参加チケットの店頭での販売はない。参加者には特典として、限定デザイン「限定ワンパウンダーTシャツ（1枚）」と「限定バーガーキング オリジナルタオル（1枚）」、「限定ワンパウンダーステッカー（1枚）」、「オリジナルステッカー（1枚）」をプレゼントする。
『『ワンパウンダーチャレンジ』の参加チケットは毎回販売開始後すぐに完売してしまうほど、大変ご好評いただいております。チケットはお早めにご購入いただくことをお勧めいたします。売り切れの場合はご容赦ください。
食べたい放題好きの皆様も、超大型バーガー好きの皆様も、ぜひこの機会に、直火焼きの100%ビーフパティ4枚、チェダーチーズ4枚に香ばしい刻みベーコンを使用した、コク深くスモーキーな新開発「特製スモークベーコンソース」で仕上げた超大型バーガー『スモークハウス ザ・ワンパウンダー』の食べたい放題を、満足ゆくまでお楽しみください。』
『ワンパウンダーチャレンジ2026』第2弾の参加チケットの購入はこちら
URL：https://bk-japan.myshopify.com
概要
イベント名：ワンパウンダーチャレンジ2026
実施店舗：
【北海道】
バーガーキング 新さっぽろサンピアザ店
バーガーキング 帯広店
【宮城】
バーガーキング 仙台駅前店
バーガーキング イオンモール新利府店
【東京】
バーガーキング お茶の水サンクレール店
バーガーキング 蒲田駅東口店
バーガーキング 品川シーサイドフォレスト店
バーガーキング 青物横丁駅前店
バーガーキング 浅草橋東口駅前店
バーガーキング 都立大学駅前店
バーガーキング 下北沢駅南口店
バーガーキング 赤坂見附店
バーガーキング 有明ガーデン店
バーガーキング 瑞江駅前店
バーガーキング 国分寺駅南口店
バーガーキング 仙川店
バーガーキング キテラタウン調布店
バーガーキング nonowa武蔵小金井店
バーガーキング 西八王子店
バーガーキング イオンモール日の出店
【神奈川】
バーガーキング コレットマーレみなとみらい店
バーガーキング 井土ヶ谷駅前店
バーガーキング そよら横浜高田店
バーガーキング センター南店
バーガーキング 鴨居駅前店
バーガーキング 川崎ゼロゲート店
バーガーキング Luz湘南辻堂店
バーガーキング 横須賀中央店
バーガーキング イオンモール座間店
【埼玉】
バーガーキング 大宮西口店
バーガーキング 浦和仲町店
バーガーキング 北浦和駅前店
バーガーキング 与野駅前店
バーガーキング 東武朝霞店
バーガーキング 春日部駅前店
バーガーキング そよら入曽駅前店
バーガーキング 川越クレアモール店
バーガーキング 熊谷ニットーモール店
【千葉】
バーガーキング 船橋店
バーガーキング 浦安駅前店
バーガーキング 柏梅林堂ビル店
バーガーキング モラージュ柏店
バーガーキング 本八幡店
バーガーキング ペリエ稲毛海岸店
バーガーキング イオンモール八千代緑が丘店
バーガーキング ユーカリが丘店
バーガーキング あすみが丘ブランニューモール店
【茨城】
バーガーキング トナリエクレオつくば店
【群馬】
バーガーキング イオンモール太田店
【静岡】
バーガーキング 静岡モディ店
【愛知】
バーガーキング 大須店
バーガーキング アピタ千代田橋店
バーガーキング 今池店
バーガーキング イオンタウン岡崎美合店
バーガーキング ドミー知立店
【大阪】
バーガーキング 船場南久宝寺店
バーガーキング 谷町四丁目駅前店
バーガーキング 九条店
バーガーキング フレスポ阿波座店
バーガーキング 上本町店
バーガーキング そよら長原駅前店
バーガーキング 近鉄古市駅前店
バーガーキング 近鉄瓢箪山駅店
バーガーキング 庄内駅前店
バーガーキング ロピア北加賀屋店
バーガーキング 高槻グリーンプレイス店
【兵庫】
バーガーキング JR神戸駅店
バーガーキング 三宮いくたロード店
バーガーキング 阪急伊丹店
バーガーキング アステ川西店
バーガーキング 姫路大手前通り店
【滋賀】
バーガーキング ブランチ大津京店
バーガーキング 彦根パリヤ店
【奈良】
バーガーキング イオンタウン富雄南店
【徳島】
バーガーキング 徳島川内店
【香川】
バーガーキング イオンタウン宇多津店
【福岡】
バーガーキング 六本松駅前店
バーガーキング 西新店
バーガーキング リバーウォーク北九州店
【熊本】
バーガーキング 熊本インター店
実施日時：2026年6月19日（金）・6月20日（土）・6月21日（日）・6月22日（月）・
6月23日（火）・6月24日（水）・6月25日（木）
各日14時30分〜、16時〜、17時30分〜、19時〜、各回人数限定
※店舗により実施していない日、時間帯がある。チケット購入ページから確認のこと。
制限時間：45分間 ※完全入れ替え制。※ラストオーダーは30分経過時点。
参加人数：各回6〜8名様限定
対象商品：スモークハウス ザ・ワンパウンダー、フレンチフライ（S）、ドリンク（M）のセット
※おかわりのオーダーはそれぞれの商品を完食していることを条件に、いずれもおかわり自由。フレンチフライを完食していなくてもバーガーを完食していればバーガーのみのおかわりができる。
参加費：4,900円
特典：限定ワンパウンダーTシャツ（1枚）、限定バーガーキング オリジナルタオル（1枚）、
限定ワンパウンダーステッカー（1枚）、オリジナルステッカー（1枚）
参加方法：2026年6月10日（水）11時より、専用の予約WEBサイトでの販売のみとなる。店頭で販売はない。
〈注意事項〉
※事前に専用の予約WEBサイトでの参加チケットの購入が必要。
※参加チケットは数量限定。売り切れ次第、販売終了。
※購入は先着順のため、カートに入れた状態でも購入できない場合がある。予めご了承のこと。
※事前に購入いただいた参加チケットを紛失された場合は無効となる。
※イベント実施時間の5分前までに来店のこと。
※参加チケットの払い戻しは受け付けていない。また、転売は禁止。
※過度な早食い、大食い等による事故や体調不良等について当社は責任を負わないものとする。
※イベントの様子を撮影させていただく場合がある。ご了承のこと。
※キャンペーン変更により予告無く商品設計、価格が変更になる場合がある。
※金額は全て総額表示（税込み価格）。
※画像はイメージ。
※諸事情により、開催できなくなる場合がある。予めご了承のこと。
■バーガーキング 公式サイト
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・1週間限定の半額祭！出前館史上初、すかいらーく3大ブランドで同時開催
・ブランド肉を心ゆくまで堪能！「Bistro W 新宿四谷」で、『無限ステーキ』を体験
・牡蠣海幸かいり 吉祥寺店で、平日限定ランチ「うな重」を実食！開発担当者が語る新商品への想い
・ポケモンカフェ TOKYO、リニューアル！ポケモンカフェのメニューやショーが新しくなって登場
・梅雨時期に、心ほどける和の香り！フレッシュネスバーガー、味わい豊かな本格バーガーを発売へ
■初開催の徳島県を含む過去最多の全国80店舗にて開催
2026年第2弾は、初開催となる徳島県を加えた過去最多の全国80店舗にて、2026年6月19日（金）〜6月25日（木）の7日間、各日14時30分〜、16時〜、17時30分〜、19時〜、各回人数限定で『スモークハウス ザ・ワンパウンダー』の食べたい放題イベントを開催する。
『スモークハウス ザ・ワンパウンダー』、フレンチフライ（S）、ドリンク（M）各商品を、それぞれ完食していることを条件に、いずれも制限時間45分以内でおかわり自由の食べたい放題イベント。
『スモークハウス ザ・ワンパウンダー』は、直火焼きの100％ビーフパティ4枚にチェダーチーズを4枚重ね、アクセントのピクルスとクリーミーなマヨソースに、香ばしい刻みベーコンの旨味と炒めたオニオンの甘みが引き立つ、コク深くスモーキーな新開発「特製スモークベーコンソース」を合わせた、総カロリー1,615kcal*1、総重量545g*2のスモーキーなおいしさを味わえる超大型バーガーだ。
『ワンパウンダーチャレンジ2026』は事前の参加チケット購入が必要。第2弾のチケットは6月10日（水）11時より、専用の参加チケット購入サイトにて販売を開始する。希望の店舗・日時を選択の上、購入すること。参加チケットの店頭での販売はない。参加者には特典として、限定デザイン「限定ワンパウンダーTシャツ（1枚）」と「限定バーガーキング オリジナルタオル（1枚）」、「限定ワンパウンダーステッカー（1枚）」、「オリジナルステッカー（1枚）」をプレゼントする。
『『ワンパウンダーチャレンジ』の参加チケットは毎回販売開始後すぐに完売してしまうほど、大変ご好評いただいております。チケットはお早めにご購入いただくことをお勧めいたします。売り切れの場合はご容赦ください。
食べたい放題好きの皆様も、超大型バーガー好きの皆様も、ぜひこの機会に、直火焼きの100%ビーフパティ4枚、チェダーチーズ4枚に香ばしい刻みベーコンを使用した、コク深くスモーキーな新開発「特製スモークベーコンソース」で仕上げた超大型バーガー『スモークハウス ザ・ワンパウンダー』の食べたい放題を、満足ゆくまでお楽しみください。』
『ワンパウンダーチャレンジ2026』第2弾の参加チケットの購入はこちら
URL：https://bk-japan.myshopify.com
概要
イベント名：ワンパウンダーチャレンジ2026
実施店舗：
【北海道】
バーガーキング 新さっぽろサンピアザ店
バーガーキング 帯広店
【宮城】
バーガーキング 仙台駅前店
バーガーキング イオンモール新利府店
【東京】
バーガーキング お茶の水サンクレール店
バーガーキング 蒲田駅東口店
バーガーキング 品川シーサイドフォレスト店
バーガーキング 青物横丁駅前店
バーガーキング 浅草橋東口駅前店
バーガーキング 都立大学駅前店
バーガーキング 下北沢駅南口店
バーガーキング 赤坂見附店
バーガーキング 有明ガーデン店
バーガーキング 瑞江駅前店
バーガーキング 国分寺駅南口店
バーガーキング 仙川店
バーガーキング キテラタウン調布店
バーガーキング nonowa武蔵小金井店
バーガーキング 西八王子店
バーガーキング イオンモール日の出店
【神奈川】
バーガーキング コレットマーレみなとみらい店
バーガーキング 井土ヶ谷駅前店
バーガーキング そよら横浜高田店
バーガーキング センター南店
バーガーキング 鴨居駅前店
バーガーキング 川崎ゼロゲート店
バーガーキング Luz湘南辻堂店
バーガーキング 横須賀中央店
バーガーキング イオンモール座間店
【埼玉】
バーガーキング 大宮西口店
バーガーキング 浦和仲町店
バーガーキング 北浦和駅前店
バーガーキング 与野駅前店
バーガーキング 東武朝霞店
バーガーキング 春日部駅前店
バーガーキング そよら入曽駅前店
バーガーキング 川越クレアモール店
バーガーキング 熊谷ニットーモール店
【千葉】
バーガーキング 船橋店
バーガーキング 浦安駅前店
バーガーキング 柏梅林堂ビル店
バーガーキング モラージュ柏店
バーガーキング 本八幡店
バーガーキング ペリエ稲毛海岸店
バーガーキング イオンモール八千代緑が丘店
バーガーキング ユーカリが丘店
バーガーキング あすみが丘ブランニューモール店
【茨城】
バーガーキング トナリエクレオつくば店
【群馬】
バーガーキング イオンモール太田店
【静岡】
バーガーキング 静岡モディ店
【愛知】
バーガーキング 大須店
バーガーキング アピタ千代田橋店
バーガーキング 今池店
バーガーキング イオンタウン岡崎美合店
バーガーキング ドミー知立店
【大阪】
バーガーキング 船場南久宝寺店
バーガーキング 谷町四丁目駅前店
バーガーキング 九条店
バーガーキング フレスポ阿波座店
バーガーキング 上本町店
バーガーキング そよら長原駅前店
バーガーキング 近鉄古市駅前店
バーガーキング 近鉄瓢箪山駅店
バーガーキング 庄内駅前店
バーガーキング ロピア北加賀屋店
バーガーキング 高槻グリーンプレイス店
【兵庫】
バーガーキング JR神戸駅店
バーガーキング 三宮いくたロード店
バーガーキング 阪急伊丹店
バーガーキング アステ川西店
バーガーキング 姫路大手前通り店
【滋賀】
バーガーキング ブランチ大津京店
バーガーキング 彦根パリヤ店
【奈良】
バーガーキング イオンタウン富雄南店
【徳島】
バーガーキング 徳島川内店
【香川】
バーガーキング イオンタウン宇多津店
【福岡】
バーガーキング 六本松駅前店
バーガーキング 西新店
バーガーキング リバーウォーク北九州店
【熊本】
バーガーキング 熊本インター店
実施日時：2026年6月19日（金）・6月20日（土）・6月21日（日）・6月22日（月）・
6月23日（火）・6月24日（水）・6月25日（木）
各日14時30分〜、16時〜、17時30分〜、19時〜、各回人数限定
※店舗により実施していない日、時間帯がある。チケット購入ページから確認のこと。
制限時間：45分間 ※完全入れ替え制。※ラストオーダーは30分経過時点。
参加人数：各回6〜8名様限定
対象商品：スモークハウス ザ・ワンパウンダー、フレンチフライ（S）、ドリンク（M）のセット
※おかわりのオーダーはそれぞれの商品を完食していることを条件に、いずれもおかわり自由。フレンチフライを完食していなくてもバーガーを完食していればバーガーのみのおかわりができる。
参加費：4,900円
特典：限定ワンパウンダーTシャツ（1枚）、限定バーガーキング オリジナルタオル（1枚）、
限定ワンパウンダーステッカー（1枚）、オリジナルステッカー（1枚）
参加方法：2026年6月10日（水）11時より、専用の予約WEBサイトでの販売のみとなる。店頭で販売はない。
〈注意事項〉
※事前に専用の予約WEBサイトでの参加チケットの購入が必要。
※参加チケットは数量限定。売り切れ次第、販売終了。
※購入は先着順のため、カートに入れた状態でも購入できない場合がある。予めご了承のこと。
※事前に購入いただいた参加チケットを紛失された場合は無効となる。
※イベント実施時間の5分前までに来店のこと。
※参加チケットの払い戻しは受け付けていない。また、転売は禁止。
※過度な早食い、大食い等による事故や体調不良等について当社は責任を負わないものとする。
※イベントの様子を撮影させていただく場合がある。ご了承のこと。
※キャンペーン変更により予告無く商品設計、価格が変更になる場合がある。
※金額は全て総額表示（税込み価格）。
※画像はイメージ。
※諸事情により、開催できなくなる場合がある。予めご了承のこと。
■バーガーキング 公式サイト
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・1週間限定の半額祭！出前館史上初、すかいらーく3大ブランドで同時開催
・ブランド肉を心ゆくまで堪能！「Bistro W 新宿四谷」で、『無限ステーキ』を体験
・牡蠣海幸かいり 吉祥寺店で、平日限定ランチ「うな重」を実食！開発担当者が語る新商品への想い
・ポケモンカフェ TOKYO、リニューアル！ポケモンカフェのメニューやショーが新しくなって登場
・梅雨時期に、心ほどける和の香り！フレッシュネスバーガー、味わい豊かな本格バーガーを発売へ