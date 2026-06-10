マッサージに行っても整形外科に通っても、肩こりや腰痛がなかなか良くならないケースがあります。この場合、一般的な筋肉疲労や加齢によるものだけでなく、まれに「がん」などの重大な病気が隠れているケースがあるとされています。

【マジで！？】これが「がん」を疑うべき5つの症状です！

そこで、一般的な肩こり・腰痛と、重大な病気が隠れている痛みを見分けるコツや受診目安などについて、まえだ整形外科リウマチクリニック（兵庫県尼崎市）院長で、整形外科専門医の前田俊恒さんに聞きました。

がんを疑うべき5つの危険信号とは

Q.肩や腰のこりや痛みが治らない場合、がんかどうかを見分けるコツはありますか。受診目安も含めて、教えてください。

前田さん「肩こりや腰痛だけで、『これはがんです』と判断することはできません。そのため、セルフチェックだけでがんによる痛みを完全に見分けるのは困難です。しかし、一般的な肩こりや腰痛とは少し異なる特徴がある場合は注意が必要です。これは医療現場で「レッドフラッグ（危険信号）」と呼ばれています」

【がんを疑うべき「見分けのコツ」（レッドフラッグ）】

（1）夜中や明け方に痛みで目が覚める

通常の肩こりや腰痛は、休んだり横になったりすると楽になることが多いです。一方で、がんによる痛みでは、夜間や安静時にも痛みが続くことがあります。

「夜中に痛みで何度も目が覚める」「寝ていても楽にならない」といった症状が続く場合は、一度医療機関で相談した方がよいでしょう。

（2）日に日に痛みが強くなる

通常の肩こりや腰痛であれば、休養やストレッチ、治療によって少しずつ改善することが多いものです。しかし、「痛みがどんどん強くなる」「痛む範囲が広がっていく」「治療を受けても全く良くならない」「以前より明らかに悪化している」という場合は注意が必要です。

（3）安静にしていても痛い

筋肉疲労や姿勢が原因の痛みは、体を休めると軽くなることが一般的です。

しかし、「何もしていないのに痛い」「座っていても痛い」「横になっても痛い」という場合は、整形外科以外の病気が隠れている可能性も考えます。

（4）体重減少や発熱がある

肩こりや腰痛だけでなく「最近体重が減った」「食欲がない」「微熱が続いている」「体がだるい」といった症状がある場合は注意が必要です。

こうした症状は、がんだけでなく感染症や内科の病気でも見られるため、一度検査を受けることをおすすめします。

（5）手足のしびれや力が入りにくい

痛みに加えて、「手や足がしびれる」「力が入りにくい」「歩きにくい」「つまずきやすくなった」といった症状がある場合は、神経が圧迫されている可能性があります。必ずしもがんとは限りませんが、早めに整形外科を受診した方がよいでしょう。

Q.どのタイミングで受診したらよいのでしょうか。

前田さん「肩こりや腰痛はよくある症状なので、過度に心配する必要はありません。しかし、次のようなレッドフラッグが一つでも当てはまる場合には、一度医療機関で相談することをおすすめします」

【受診すべき目安】

・1カ月以上続いている

・夜中に痛む

・日に日に悪化している

・体重減少や発熱がある

・しびれや筋力低下を伴う

・痛み止めが効かない

まずは整形外科を受診し、必要に応じてレントゲンやMRIなどの検査を行い、原因を調べることができます。整形外科的な原因が見当たらない場合には、内科や専門医への紹介につながることもあります。

肩こりや腰痛のほとんどは、姿勢や筋肉の疲労、加齢による変化などが原因で、がんが隠れているケースは決して多くはなく、過度に心配する必要はありません。

「ただの肩こりだろう」と我慢し続けるのではなく、気になる症状が続く場合は一度医療機関で相談しましょう。早めに原因を調べることで、安心につながるだけでなく、万が一重大な病気が隠れていた場合にも早期発見・早期治療につながります。