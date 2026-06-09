タレントのヒロミさんがMCを務めるバラエティー番組「ヒューマングルメンタリー オモウマい店」（中京テレビ・日本テレビ系、火曜午後7時）が6月9日、放送されます。今回は、毎年、「店前に桜が咲いている店はおもてなしの心がある」という検証企画を紹介。スタッフが桜前線とともに日本列島を北上し、総移動距離4390キロメートルで探した飲食店が登場します。

【画像】総重量2キロ超え「カタヤキそば」、ザンギ25個の定食、天ぷらを“アゲアゲ”に盛り付けた丼…ボリューム満点メニューがすごすぎる！

総重量1.1キログラム以上で3人前相当の「かつ丼」（1550円）や「流しそうめん」（680円）を提供する鹿児島県の飲食店、揚げたちぢれ麺2玉の上に豚バラ肉と地元産の野菜をたっぷりと乗せた総重量2キログラム以上の「カタヤキそば（大盛り）」（1850円）を販売する神奈川県の食堂、鶏むね肉を秘伝のタレに30分つけ込んだ後、2度揚げしたザンギが25個入った「骨なしザンギ定食」（1650円）が人気の北海道の飲食店が登場。

さらに、ニラ3束を使った「ニラ塩焼きそば」（900円）が名物になっている高知県の鉄板焼き店、穴子やエビなどの天ぷら7種を“アゲアゲ”な特徴で盛り付けた「アゲアゲ丼」（2750円）がユーザーに楽しまれている新潟県の日本料理店なども放送されます。

番組の進行はお笑いコンビ「バイきんぐ」の小峠英二さんが担当。お笑い芸人の劇団ひとりさん、ダンス＆ボーカルグループ「三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE」の山下健二郎さん、女性アイドルグループ「超ときめき・宣伝部」の辻野かなみさんと坂井仁香さんがゲストとして出演します。