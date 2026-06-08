資産、全部売ってみた…お見送り芸人しんいち、デート代月約60万円!?
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、オリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』の#２を６月４日（木）夜11時より放送した。
『資産、全部売ってみた』は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”。今年２月に特別番組として全３話を放送した際には、毎週SNSやネットニュース上で大きな反響を呼び、レギュラー化が決定。番組MCは、前作に続き小島瑠璃子と平成ノブシコブシの吉村崇。ゲストたちの人生の転落と再起、そして新たな夢への挑戦、そしてリアルなお金事情を見届ける。
６月４日（木）放送の#２では、自身の象徴ともいえる資産を査定し、人生を見つめ直す「コジウリ（誇示売り）」企画に、『R-１グランプリ2022』王者のお見送り芸人しんいちが登場。番組スタッフの直撃取材を受けたしんいちは、優勝した2022年の年収について問われると「たぶん1000万円くらい。賞金500万円含めて。ゆっくり年収が上がっていってます」と告白。続けて現在の年収について問われると「言うワケないやん」と渋りつつも、指で「３」を示し、年収が約3000万円に達していることを明かした。さらに笑いながら前月の月収が「280万円」であることも明かしたしんいちに、番組スタッフが思わず「笑いが止まらないじゃないですか」とツッコミを入れる場面も。その後、スタジオに登場したしんいちは、MCの吉村から貯金額を追及され、「あの時ロケで、スタッフさんに『ピー入れろ』って言ったんですよ。１個もピー入れてへんやん」と文句を言いつつも、「2000万円くらいですかね」と赤裸々にぶっちゃけ、リアルすぎる懐事情を暴露。
また、直撃取材の中で「月収280万円」を何に使っているのかと問われたしんいちは、「しんいち軍団を養うためにも使ってるし、お金ない先輩とかも食わしてます」としたほか、「女の子」と回答。相手女性について「フォロワーの少ないグラビアアイドル」「人気グラビアアイドルはいかないですよ。無理やから。（フォロワー）２万人ぐらいの」と生々しいターゲット層を明かす。そこでスタッフが「１人じゃない？何人と遊んでいるんですか？」と尋ねると、「３人」と即答。現在は３人の女性と同時進行で「１週間に１回ずつ」会い、月に計12回のデートをしていると語る。１回のデートで「４、５万円使いますよ」「高い料理食べてもらうし、化粧品も買ってあげたり」「僕スマホのメンバー会員なんです。DiorとかCHANELとかの。自分は買わへんけど」とも語り、１か月のデート・プレゼント代が約60万円にのぼるという衝撃の散財ぶりを明かした。
そして、「ハイスペック男子ですよ？もっとモテてええのに」と豪語するしんいちに対し、スタッフが「芸能界で今一番狙っている人は？」と問うと、「鈴木奈々、ゆきぽよ、ダレノガレ、橋本梨奈」と実名をスラスラと回答。さらには「川栄李奈さんも最近狙ってます。離婚したし。すぐフォローしました」と激白すると、スタジオの吉村は「何か傷ついてる人狙うな」とツッコミ。
そんなしんいちが今回査定に持ち込んだのは、共に戦ってきた『R-１グランプリ』の優勝トロフィー。実はサッカーのインターハイ出場経験を持ち、「大人が仕事帰りに来られるフットサル場を持ちたい」という意外な夢を明かしたしんいち。スタジオでは、３社の専門家たちによる多角的な視点からトロフィーの価値が査定。市場価値や文化的価値など様々な角度から評価が行われ、「しんいちさんが持っていることに価値がある」と語る専門家や「トロフィーのマーケットは少ない」と厳しい現実を突きつける専門家など評価が大きく分かれる展開に。果たして、“栄光のR-１優勝トロフィー”には一体いくらの価値がついたのか？そして、提示された金額にしんいちが下した決断とは？気になる全貌は、ABEMAにて無料見逃し配信中。
（C）AbemaTV, Inc.
『資産、全部売ってみた』は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”。今年２月に特別番組として全３話を放送した際には、毎週SNSやネットニュース上で大きな反響を呼び、レギュラー化が決定。番組MCは、前作に続き小島瑠璃子と平成ノブシコブシの吉村崇。ゲストたちの人生の転落と再起、そして新たな夢への挑戦、そしてリアルなお金事情を見届ける。
また、直撃取材の中で「月収280万円」を何に使っているのかと問われたしんいちは、「しんいち軍団を養うためにも使ってるし、お金ない先輩とかも食わしてます」としたほか、「女の子」と回答。相手女性について「フォロワーの少ないグラビアアイドル」「人気グラビアアイドルはいかないですよ。無理やから。（フォロワー）２万人ぐらいの」と生々しいターゲット層を明かす。そこでスタッフが「１人じゃない？何人と遊んでいるんですか？」と尋ねると、「３人」と即答。現在は３人の女性と同時進行で「１週間に１回ずつ」会い、月に計12回のデートをしていると語る。１回のデートで「４、５万円使いますよ」「高い料理食べてもらうし、化粧品も買ってあげたり」「僕スマホのメンバー会員なんです。DiorとかCHANELとかの。自分は買わへんけど」とも語り、１か月のデート・プレゼント代が約60万円にのぼるという衝撃の散財ぶりを明かした。
そして、「ハイスペック男子ですよ？もっとモテてええのに」と豪語するしんいちに対し、スタッフが「芸能界で今一番狙っている人は？」と問うと、「鈴木奈々、ゆきぽよ、ダレノガレ、橋本梨奈」と実名をスラスラと回答。さらには「川栄李奈さんも最近狙ってます。離婚したし。すぐフォローしました」と激白すると、スタジオの吉村は「何か傷ついてる人狙うな」とツッコミ。
そんなしんいちが今回査定に持ち込んだのは、共に戦ってきた『R-１グランプリ』の優勝トロフィー。実はサッカーのインターハイ出場経験を持ち、「大人が仕事帰りに来られるフットサル場を持ちたい」という意外な夢を明かしたしんいち。スタジオでは、３社の専門家たちによる多角的な視点からトロフィーの価値が査定。市場価値や文化的価値など様々な角度から評価が行われ、「しんいちさんが持っていることに価値がある」と語る専門家や「トロフィーのマーケットは少ない」と厳しい現実を突きつける専門家など評価が大きく分かれる展開に。果たして、“栄光のR-１優勝トロフィー”には一体いくらの価値がついたのか？そして、提示された金額にしんいちが下した決断とは？気になる全貌は、ABEMAにて無料見逃し配信中。
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