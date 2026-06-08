渡辺美奈代、アクアパッツァなどレストラン級豪華手料理に絶賛の声
歌手でタレントの渡辺美奈代が４日、オフィシャルブログを更新。手作りの豪華な洋風夕食メニューを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
この日、渡辺は「夕食の準備」と題したブログで「夕食の準備始めまーす」とつづり、調理を開始したことを報告。その後も複数回にわたってブログを更新し、手料理の数々を紹介。
まず「アクアパッツァ」と題したブログでは、「鯛の切り身で アクアパッツァ」と鯛の切り身にアサリやミニトマトを合わせて煮込んだ華やかなアクアパッツァの調理中の写真を公開。
続く「キャベツグラタン」では、千切りキャベツを使ったグラタン作りの様子も公開。「米粉と豆乳で 少しヘルシーに！」と工夫を明かし、こんがりと焼き色が付いた熱々のグラタンを披露。
さらに「トマトリゾット」では、「鶏胸肉 しめじ パプリカ トマト を入れました」と説明。鮮やかな赤色のリゾットには鶏胸肉や野菜がたっぷり使われており、栄養バランスにも配慮した一品となっている。
また、「マルゲリータ」と題したブログでは、「ピザも焼きました！」と報告。トマトソースの上にモッツァレラチーズとフレッシュバジルをトッピングした手作りマルゲリータの写真も公開した。
最後に「夜ごはん」と題したブログで、この日の夕食メニューを紹介。トマトリゾット、キャベツグラタン、アクアパッツァ、マルゲリータ、サラダが並んだレストランさながらの豪華な食卓の様子を披露した。
これらの投稿にファンから「今夜は 何でしょうか〜」「美味しそう」「拡大して 見てしまいました」「ヘルシーでダイエットにピッタリ」「さすが美奈代ちゃん」「キャベツを グラタンに 入れてしまうとは 素晴らしい」「真似したい」「めっちゃ美味しそう」「素敵な夜ごはん」「イタリアンのお店みたい」「全部めちゃくちゃ美味しそう」「とっても…とっても素敵」「どれも 美味しそう」などの声が寄せられている。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
まず「アクアパッツァ」と題したブログでは、「鯛の切り身で アクアパッツァ」と鯛の切り身にアサリやミニトマトを合わせて煮込んだ華やかなアクアパッツァの調理中の写真を公開。
続く「キャベツグラタン」では、千切りキャベツを使ったグラタン作りの様子も公開。「米粉と豆乳で 少しヘルシーに！」と工夫を明かし、こんがりと焼き色が付いた熱々のグラタンを披露。
さらに「トマトリゾット」では、「鶏胸肉 しめじ パプリカ トマト を入れました」と説明。鮮やかな赤色のリゾットには鶏胸肉や野菜がたっぷり使われており、栄養バランスにも配慮した一品となっている。
また、「マルゲリータ」と題したブログでは、「ピザも焼きました！」と報告。トマトソースの上にモッツァレラチーズとフレッシュバジルをトッピングした手作りマルゲリータの写真も公開した。
最後に「夜ごはん」と題したブログで、この日の夕食メニューを紹介。トマトリゾット、キャベツグラタン、アクアパッツァ、マルゲリータ、サラダが並んだレストランさながらの豪華な食卓の様子を披露した。
これらの投稿にファンから「今夜は 何でしょうか〜」「美味しそう」「拡大して 見てしまいました」「ヘルシーでダイエットにピッタリ」「さすが美奈代ちゃん」「キャベツを グラタンに 入れてしまうとは 素晴らしい」「真似したい」「めっちゃ美味しそう」「素敵な夜ごはん」「イタリアンのお店みたい」「全部めちゃくちゃ美味しそう」「とっても…とっても素敵」「どれも 美味しそう」などの声が寄せられている。