サクラナイツ、渋川難波を契約解除 女性問題の報道を受け謝罪「Mリーグ関係者の皆様の期待に背いてしまった」
プロ麻雀リーグ「Mリーグ」のKADOKAWAサクラナイツは、所属する渋川難波について契約解除したことを発表した。渋川は先日、一部週刊誌にて女性問題について報じられており、「私が妻以外の女性と関係をもっていたこと。それは2022年10月から最近ごろまで続いていたこと」などと騒動を受け活動を自粛していた。
【動画】妻とは離婚せず！不倫騒動で謝罪する渋川難波
サクラナイツは書面にて、「先般お伝えいたしました、渋川難波選手に関する一部報道につきまして、慎重に協議を重ねてまいりました。その結果、報道された内容および事態の影響を鑑み、契約継続が困難であると判断し、本日付で渋川選手との選手契約を解除いたしましたことを、ここにご報告申し上げます」と経緯を説明。
続けて「渋川選手は加入以来、その卓越した実力と明るい発信力でチームを支え、多くの貢献をしてくれました。それだけに、このような形でチームを離れる結果となったことは非常に残念であり、応援してくださるファンの皆様、スポンサーの皆様、ならびにMリーグ関係者の皆様の期待に背いてしまったことを、深くお詫び申し上げます」と一連の騒動を謝罪した。
「渋川選手はチームを離れることとなりますが、今回の過ちと真正面から向き合い、時間をかけて信頼を回復していく道を歩んでほしいと願っております。弊チームといたしましては、今回の事態を真摯に受け止め、今後、選手・スタッフ一同、皆様からの信頼回復に全力で努めてまいります」と伝えた。
また、渋川も改めて自身のXで「本日、チームから発表がございました通り、KADOKAWAサクラナイツを退団することとなりました。すべては私の招いた事態の結果であり、この決定を厳粛に受け止めております。先般ご報告いたしました通り、当面の間は麻雀プロとしての活動、および個人活動を自粛いたします。それに伴い、出場を予定しておりましたMトーナメントにつきましても、辞退とさせていただきます。これまで4年間、温かく応援し支えてくださった皆様を裏切る結果となり、改めて心より深くお詫び申し上げます。誠に申し訳ございませんでした」とお詫びした。
この騒動は6月5日に渋川が自身のXで「この度は、私のプロ選手として、また一人の人間としての著しく自覚を欠いた行動により、ファンの皆様、関係者の皆様、そしてMリーグを愛するすべての皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、心より深くお詫び申し上げます」とし、「近日中に週刊誌にて私に関する報道がなされる予定ですが、報道される内容には、私が不適切な行動をとった事実が含まれております」と経緯を説明。
続けて「これまで私を信頼し、応援してくださった皆様の期待を裏切るような真似をしてしまい、自らの未熟さと不徳を深く恥じ、猛省しております。今回の事態を重く受け止め、麻雀プロとしての活動および個人活動を当面の間、一切自粛させていただきます。また同時に、KADOKAWAサクラナイツに対し、退団の申し入れをいたしました。現在はチームおよび関係各所の判断を待っている状態です」。
最後に「妻には多大なる苦痛とショックを与えてしまったにもかかわらず、妻は『今回は離婚をしないでおく、ただし次はない、今後の償いの行動を見させてもらう』と言ってくれました。本当に感謝しかありません」とし、「この自粛期間中、自らの行動を徹底的に見つめ直し、失った信頼を少しでも回復できるよう、一から責任ある行動を尽くしてまいります。関係者の皆様、ならびに応援してくださる皆様に、重ねて心よりお詫び申し上げます。本当に申し訳ございませんでした」と謝罪していた。
渋川は2023年3月、日本プロ麻雀連盟の早川林香と結婚。そして、2025年7月に第一子誕生を報告していた。
【動画】妻とは離婚せず！不倫騒動で謝罪する渋川難波
サクラナイツは書面にて、「先般お伝えいたしました、渋川難波選手に関する一部報道につきまして、慎重に協議を重ねてまいりました。その結果、報道された内容および事態の影響を鑑み、契約継続が困難であると判断し、本日付で渋川選手との選手契約を解除いたしましたことを、ここにご報告申し上げます」と経緯を説明。
「渋川選手はチームを離れることとなりますが、今回の過ちと真正面から向き合い、時間をかけて信頼を回復していく道を歩んでほしいと願っております。弊チームといたしましては、今回の事態を真摯に受け止め、今後、選手・スタッフ一同、皆様からの信頼回復に全力で努めてまいります」と伝えた。
また、渋川も改めて自身のXで「本日、チームから発表がございました通り、KADOKAWAサクラナイツを退団することとなりました。すべては私の招いた事態の結果であり、この決定を厳粛に受け止めております。先般ご報告いたしました通り、当面の間は麻雀プロとしての活動、および個人活動を自粛いたします。それに伴い、出場を予定しておりましたMトーナメントにつきましても、辞退とさせていただきます。これまで4年間、温かく応援し支えてくださった皆様を裏切る結果となり、改めて心より深くお詫び申し上げます。誠に申し訳ございませんでした」とお詫びした。
この騒動は6月5日に渋川が自身のXで「この度は、私のプロ選手として、また一人の人間としての著しく自覚を欠いた行動により、ファンの皆様、関係者の皆様、そしてMリーグを愛するすべての皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、心より深くお詫び申し上げます」とし、「近日中に週刊誌にて私に関する報道がなされる予定ですが、報道される内容には、私が不適切な行動をとった事実が含まれております」と経緯を説明。
続けて「これまで私を信頼し、応援してくださった皆様の期待を裏切るような真似をしてしまい、自らの未熟さと不徳を深く恥じ、猛省しております。今回の事態を重く受け止め、麻雀プロとしての活動および個人活動を当面の間、一切自粛させていただきます。また同時に、KADOKAWAサクラナイツに対し、退団の申し入れをいたしました。現在はチームおよび関係各所の判断を待っている状態です」。
最後に「妻には多大なる苦痛とショックを与えてしまったにもかかわらず、妻は『今回は離婚をしないでおく、ただし次はない、今後の償いの行動を見させてもらう』と言ってくれました。本当に感謝しかありません」とし、「この自粛期間中、自らの行動を徹底的に見つめ直し、失った信頼を少しでも回復できるよう、一から責任ある行動を尽くしてまいります。関係者の皆様、ならびに応援してくださる皆様に、重ねて心よりお詫び申し上げます。本当に申し訳ございませんでした」と謝罪していた。
渋川は2023年3月、日本プロ麻雀連盟の早川林香と結婚。そして、2025年7月に第一子誕生を報告していた。