ソニーは、フラッグシップモデルという位置づけのスマートフォン「Xperia 1 VIII」を2026年6月11日に発売する。

原石（ORE）から着想を得たデザイン

AI（人工知能）を活用した独自技術「Xperia Intelligence」の新機能として、「AIカメラアシスタント」を搭載し、被写体やシーンに応じて色合いや最適なレンズ、ボケ描写を複数提案してくれる。

望遠カメラには、前モデルから約4倍大型化したというイメージセンサーを備え、遠く離れた被写体でも繊細に描写できる。また、3眼全てが静止画の耐ノイズ性能とダイナミックレンジについて、フルサイズセンサー並みの暗所性能を実現し、暗いシーンでもクリアな撮影が可能だ。

原石（ORE）から着想を得たというデザインを採用。微細な凹凸加工を背面ガラスおよびアルミフレームなどに施す。また、新たな望遠レンズの搭載に合わせて背面のカメラ位置を刷新した。

約6.5型フルHD＋有機ELディスプレーを搭載。OSは「Android 16」をプレインストールする。microSDXC（最大2TB）に対応する。バッテリー容量は5000mAh。

IPX5/8防水、IP6X防塵性能を備える。いずれも約4800万画素の3眼カメラを背面に、約1200万画素カメラを前面に装備する。

メモリーと内蔵ストレージは、通信事業者モデルが12GB/256GBのみ。SIMフリーモデルは12GB/256GB、12GB/512GB、16GB/512GB、16GB/1TBをラインアップする。

カラーはグラファイトブラック、アイオライトシルバー、ガーネットレッド、ネイティブゴールド（SIMフリーモデルのみ）。

SIMフリーモデルの市場想定価格は、23万6000円前後〜30万円前後（税込）。