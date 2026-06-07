フラッグシップと呼ぶにふさわしいカメラ性能と質感の高いデザイン

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ソニーは、フラッグシップモデルという位置づけのスマートフォン「Xperia 1 VIII」を2026年6月11日に発売する。

原石（ORE）から着想を得たデザイン

AI（人工知能）を活用した独自技術「Xperia Intelligence」の新機能として、「AIカメラアシスタント」を搭載し、被写体やシーンに応じて色合いや最適なレンズ、ボケ描写を複数提案してくれる。

望遠カメラには、前モデルから約4倍大型化したというイメージセンサーを備え、遠く離れた被写体でも繊細に描写できる。また、3眼全てが静止画の耐ノイズ性能とダイナミックレンジについて、フルサイズセンサー並みの暗所性能を実現し、暗いシーンでもクリアな撮影が可能だ。

原石（ORE）から着想を得たというデザインを採用。微細な凹凸加工を背面ガラスおよびアルミフレームなどに施す。また、新たな望遠レンズの搭載に合わせて背面のカメラ位置を刷新した。

約6.5型フルHD＋有機ELディスプレーを搭載。OSは「Android 16」をプレインストールする。microSDXC（最大2TB）に対応する。バッテリー容量は5000mAh。

IPX5/8防水、IP6X防塵性能を備える。いずれも約4800万画素の3眼カメラを背面に、約1200万画素カメラを前面に装備する。

メモリーと内蔵ストレージは、通信事業者モデルが12GB/256GBのみ。SIMフリーモデルは12GB/256GB、12GB/512GB、16GB/512GB、16GB/1TBをラインアップする。

カラーはグラファイトブラック、アイオライトシルバー、ガーネットレッド、ネイティブゴールド（SIMフリーモデルのみ）。

SIMフリーモデルの市場想定価格は、23万6000円前後〜30万円前後（税込）。