この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元メジャーアーティストの二人組・YOWAME（Takuro、812）が、自身のYouTubeチャンネルで「【閲覧注意】「ライブハウスはもう冷めてる」新人バンドマンの悲痛な叫び…実は10年前から〇〇が激変していた。客足が完全に途絶えた誰も言わない音楽業界の致命的な罠【最悪の結末】」を公開した。「ライブハウスシーンが冷めている」という若手バンドマンからの切実な悩みに答え、10年前と現在のライブハウス事情の激変や、業界の構造的な課題について持論を展開した。



動画序盤、視聴者からの「ライブハウスで成り上がるルートの難易度が果てしないのでは」という相談を取り上げた二人。10年前と現在を比較し、最も変わった点として「チケット代の高騰」を指摘した。かつては2000円程度だったチケットが、現在はドリンク代を含めると4000円近くになる現状に触れ、学生にとっては「焼肉に行ける金額」だと表現。金銭的ハードルの高さが若い新規客の流入を妨げていると分析した。さらに、平日のブッキングライブと変わらない価格で多くのバンドが見られる「サーキットイベント」が増加したことで、通常のライブハウスへの集客が相対的に難しくなっていると、業界の構造的な罠についても言及した。



厳しい現状を語る一方で、二人はSNSでのバズを狙うのが主流な現代において、ライブを重ねて成り上がろうとするバンドは貴重だと称賛。「ヒーローになれるかもしれない」とエールを送った。また、SNSでは見えにくいファンの生の反応を知るため、かつて当たり前に行われていた「アンケート配り」など、現場での直接的なコミュニケーションの重要性を力説。「ライバルが少なくなっているという意味ではいい時代かも」と語り、厳しい環境を逆手にとった泥臭いアプローチこそが、現代のバンドマンにとっての活路になると提言した。