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メジャーアーティストが解説 天才に思われる「曲が降りてきた」を疑似的に作り出す手法

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

メジャーアーティストの平井拓郎が、YouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ」にて「【閲覧注意】「曲が降りてきた」とかいう天才の嘘。実は裏でやってるインチキ作曲の真実【2026最新】」を公開した。動画では、「曲が降りてきた」という天才めいた発言の裏側にある、作曲の真実と具体的な手法について解説している。



平井はまず、曲が「降りてくる」「降ってくる」という言葉に対して「非常に天才っぽい」と語り、自身には降りてきた経験はないものの「疑似的にできる」と定義する。具体的な方法として、多くの楽曲で使用されている既存のコード進行を弾きながら、別のメロディを当てはめるという手法を提示した。



動画内では、Mr.Childrenの「終わりなき旅」や、I WISHの「明日への扉」など、同じコード進行を持つ複数の有名曲を実演。既存のメロディの強さに引っ張られないよう、意識的に異なる音階から独自のメロディを歌い始める実験を行った。平井はこの過程を「自分で考えんねん、これを頑張って」と述べ、試行錯誤の末に生み出されたフレーズこそが「降りてきている」状態だと説明する。



さらに、ゾーンに入ったような精神状態で曲が閃くことについては、「作業の積み重ねが結実する」と解説。様々な材料や経験を組み合わせ、パズルのピースがはまる瞬間が「降りてくる」と表現されがちであると指摘した。一方で、こうした手法は音楽に詳しい人には見抜かれてしまうため、「音楽のことあまり知らない人に向かってやった方がいい」という独自の注意点も添えられている。



最後に平井は、曲作りにおける閃きの正体は「いきなり答えが来るのではない」とし、本当のところは試行錯誤の果てに「辿り着く」ことだと結論付けた。天才たちの「降りてきた」という言葉に隠された泥臭い努力の過程は、音楽制作の裏側を覗き見ることができる興味深い内容となっている。