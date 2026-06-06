シンガー・ソングライターのあいみょん（30）が5日放送のニッポン放送「あいみょんのオールナイトニッポンGOLD」（毎月第1金曜後10・00）に出演。デビュー当時について話した。

この日のゲストは「純烈」の弟分として4月にデビューした男性4人組歌謡グループ「モナキ」。デビュー曲の「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」は関連動画の総再生回数が13億回を突破し、話題となっている。

あいみょんは「モナキのみなさんに聞きたいことは何やろ、デビューしてまだそんな経っていないでしょ2か月くらいとかじゃないですか。自分のデビューのときを思うとデビュー当時ってほんまに同じこと何回も聞かれるんですよ」と振り返った。

続けて「私の場合だったら“あいみょんって何であいみょんなんですか？”とか、めちゃくちゃ聞かれる。ありがたいし話すんですけど、だんだんやっぱ他の質問ほしいな“他のこと聞いてくれ！”みたいになるときがあるから、普段の今の取材などで聞かれてへんようなこととか聞きたいなと思う」とした上で、「iPhoneの機種とか何使ってるとか小さいことを聞きたいな。あるか分からへんけどこのお弁当うれしいとか、私の第一印象などあればとか最近のベストバイとかAmazonで最近何買いました？とかそういうのを聞けたらモナカマのみなさんもうれしいのではないかなと個人的に思っているので」と話した。