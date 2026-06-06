《嵐も解散したし松本潤と井上真央は結婚するんやろな》

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嵐のファイナルツアー千秋楽を受け、今後のメンバーの動向に注目が集まる中、そんなコメントがSNSに相次いでいるという。女性自身は「井上真央 嵐活動終了で松本潤との結婚待望論が再燃」との見出しで報じ、結婚はあるのかどうかを探っている。

井上真央（39）と嵐の松本潤（42）の結婚説が芸能マスコミの間で盛り上がったのは、05年と07年のTBS系ドラマ「花より男子」シリーズでの共演であった。2014年には「FRIDAY」が深夜の焼肉デートをスクープ、2018年には「週刊女性」が「結婚間近」と報じたものだ。

「とはいえ現在、ふたりの結婚どころか交際を証明するスクープやツーショットなどの情報ソースはありません。嵐のファンの間から『嵐解散でおめでたい発表があるかも』と待望論は出ていますが」

とは、スポーツ紙芸能デスク。

「井上真央さんは2024年1月と25年1月、『さんまのまんま』で2年続けて、これを全面否定しました。『ネットでは何回も結婚しかけてるけど…何もないんですよ、本当にないんです』と言っていました。これで松潤とも完全破局と芸能マスコミも受け止めたのです。それでもまだ、結婚説がくすぶり続けているのですから、待望論はとても強いのかも知れませんね」（同）

女性自身はこの件について、2017年に井上本人を直撃。松本との結婚説などについて質問したところ「いやいや、全然全然！」「まったくないですよ。はい（笑）」とキッパリ否定したと改めて伝え、ふたりのゴールインの可能性は低そうだと結んでいる。

■結婚願望より「ムツゴロウ王国」への夢を語る井上真央のシングルライフ

井上に詳しい芸能関係者はこう言う。

「彼女は自然体で穏やかな私生活を好み、結婚願望より、動物や植物と過ごす穏やかな日常を大切にするタイプです。自宅では文鳥を飼い、休日にはかごから出して、口笛で呼んだりして一緒に遊んだりしているそうです。メダカを眺めて『毎日変化があってたのしい』と言ったりする。愛犬もいて、植物にも囲まれるなか、『ムツゴロウ王国をつくりたい』なんて夢を語ったりする。料理をたのしんだり、読書して過ごすのが好きだと言っています。ほとんどプライベートを公にしませんが、マイペースで、シングルライフを楽しんでいる。結婚願望はあっても、何歳までにしようとか焦るようなところは見られません」

日本では独身女性が長期的に増加しており、50歳時点で一度も結婚したことがない「生涯未婚率」は、直近の国勢調査などから約18％と、5〜6人にひとりとされる。ちなみに男性も約28％と、約3人に1人が独身というから、男女とも、シングルライフを謳歌するというのも、日本の大きな潮流のひとつのようだ。

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